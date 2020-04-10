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11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, День свободы в Уганде, день рождения Джереми Кларксона и день смерти Леонида Быкова.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День строителя в Азербайджане и Международный день движения Сопротивления. Сегодня отмечаются Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В Уганде 11 апреля — День свободы.

11 апреля двуглавый орел был утвержден государственным гербом России (1857 год), основан Тель-Авив (1909-й), принята конституция Белоруссии (1927-й), освобождены Керчь и Джанкой от немецко-фашистских захватчиков (1944-й) и концентрационный лагерь Бухенвальд (1945-й).

11 апреля родились английский врач Джеймс Паркинсон (1755 год), итальянский футбольный тренер Марчелло Липпи (1948-й), российский актер Валерий Гаркалин (1954-й), английский журналист Джереми Кларксон (1960-й) и российский писатель Сергей Лукьяненко (1968-й).

11 апреля скончались российский артист балета Вацлав Нижинский (1950 год), советский актер Леонид Быков (1979-й), американский писатель Курт Воннегут (2007-й) и российский актер Альберт Филозов (2016-й).

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