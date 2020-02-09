10 февраля — Ефрем Ветреник, День дипломатического работника в России, день рождения Розы Сябитовой и день смерти Александра Пушкина.

В народном календаре славян 10 февраля — Ефрем Ветреник (в честь преподобного Ефрема Сирина). Славяне верили, что ветер на Ефрема не к добру. День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля, потому что на этот день 1549 года приходится самое раннее упоминание о Посольском приказе, первом внешнеполитическом ведомстве России.

10 февраля был создан Государственный ансамбль танца СССР под руководством Игоря Моисеева (1937 год), войска генерала Франко захватили Каталонию (1939-й), лидер Советского Союза Михаил Горбачев выразил согласие на объединение Германии (1990-й), президент России Владимир Путин произнес Мюнхенскую речь (2007-й), а на орбите Земли впервые столкнулись искусственные спутники (2009-й).

10 февраля родились российский поэт Борис Пастернак (1890 год), немецкий драматург Бертольд Брехт (1898-й), российский актер Владимир Зельдин (1915-й), российский певец Сергей Пенкин (1961-й), российская телеведущая Роза Сябитова (1962-й) и американская актриса Эмма Робертс (1991-й).

10 февраля скончались российский поэт Александр Пушкин (1837 год), российская математик Софья Ковалевская (1891-й), немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген (1923-й) и американская киноактриса Ширли Темпл (2014-й).

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