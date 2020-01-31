1 февраля — Макарьев день, Всемирный день хиджаба, день официального окончания холодной войны и день рождения Бориса Ельцина.

Всемирный день хиджаба — неофициальный праздник, который отмечается с 2013 года. В Ирландии 1 февраля — День святой Бригитты, а в народном календаре славян — Макарьев день. Согласно примете, весна будет ранней, если в Макарьев день солнечно.

1 февраля 1709 года матрос Александр Селкирк, ставший прообразом Робинзона Крузо, был найден на необитаемом острове, 1835-го — рабство было отменено на Маврикии, а 1865-го — в США. 1 февраля 1923 года в Петрограде открылась первая в СССР сберегательная касса, 1930-го — газета «Таймс» опубликовала первый кроссворд, 1946-го — Трюгве Ли был избран первым генеральным секретарем ООН, а 1992-го — была подписана российско-американская декларация о завершении холодной войны.

1 февраля родились российский писатель Евгений Замятин (1884 год), американский актер Кларк Гейбл (1901-й), итальянская оперная певица Рената Тебальди (1922-й), первый президент России Борис Ельцин (1931-й) и российские певцы Лев Лещенко (1942-й) и Юрий Лоза (1954-й).

1 февраля скончались английская писательница Мэри Шелли (1851 год), нидерландский художник Пит Мондриан (1944-й) и американский актер Бастер Китон (1966-й).

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