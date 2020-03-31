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1 апреля — День смеха, Международный день птиц, День семьи в ЮАР, день рождения Владимира Познера и день смерти Агнии Барто.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались Международный день видимости трансгендеров и день рождения Корнея Чуковского. Сегодня отмечаются День смеха и Международный день птиц. 1 апреля — национальные праздники Кипра, Ирана и Сан-Марино, День свободы на Мальте и День семьи в Южно-Африканской республике (ЮАР).

1 апреля появилась в продаже первая посудомоечная машина (1889 год), был запатентован троллейбус (1890-й), были основаны Воздушные силы Великобритании (1918-й), завершилась Гражданская война в Испании (1939-й), была основана американская корпорация Apple (1976-й), Иран был провозглашен исламской республикой (1979-й) и начал вещание Первый канал (тогда ОРТ) (1995-й).

1 апреля родились российский писатель Николай Гоголь (1809 год), немецкий политик Отто фон Бисмарк (1815-й), российский композитор Сергей Рахманинов (1873-й) и российский журналист Владимир Познер (1934-й).

1 апреля скончались последний император Австро-Венгрии Карл I (1922 год), советский педагог Антон Макаренко (1939-й), советский физик Лев Ландау (1968-й) и советская писательница Агния Барто (1981-й).

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