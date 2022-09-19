В основе любого подвесного потолка лежит конструкция, которая включает каркас и модули, устанавливаемые на него. В зависимости от типа модулей и технологии монтажа каркаса, различают несколько видов потолков: подвесные системы из плит или реек и гипсокартонные. Каждый из этих вариантов имеет свои визуальные и эксплуатационные преимущества.

Главные отличия

Гипсокартон представляет собой полотно из строительного картона (бумаги) со слоем затвердевшего гипса. При этом листы могут иметь в своей структуре дополнительные компоненты, которые обеспечивают устойчивость к влаге, огню, грибкам и другим разрушительным факторам. Основу же подвесной плиточной конструкции составляют элементы, выполненные из алюминия, древесной стружки, минераловолокна или каменной ваты. Как гипсокартон, так и подвесные плиты, во всем разнообразии представлены на сайте alkiv.ua.

Монтаж конструкции из гипсокартона может занять до 10 дней. Этот срок включает все стадии работ, в том числе шпаклевку и финишную отделку. Подвесные потолки монтируются в течение 2-3 дней, в зависимости от периметра. Преимуществом такой системы также является простота ремонта — в случае с кассетной конструкцией секцию всегда можно снять и заменить другой.

Сфера использования

Гипсокартонные листы являются оптимальным материалом для создания сплошной и гладкой поверхности в жилых помещениях. Демократичный в плане цены, гипсокартон нашел универсальное применение: им отделывают потолки нестандартного дизайна, неправильной геометрии, в том числе с выступами. Потолочные панели легко распиливаются в домашних условиях, крепятся на деревянный или металлический каркас. Можно взять большое количество потолочного гипсокартона с доставкой, и использовать материал для ряда других задач, например, для возведения дверных арок.

В свою очередь, подвесные плиты служат надежным и стильным решением для офисов, административных помещений, гостиниц. Их можно перемещать и комбинировать, например, с зеркальной плиткой или освещением. С их помощью можно спрятать инженерные коммуникации, одновременно обеспечив удобный доступ к ним. В последнее время материал активно используют и в квартирах, в том числе на кухне или в ванной комнате. При высоким требованиям к звукоизоляции можно монтировать акустические панели.

Таким образом, однозначного ответа на вопрос, какой материал лучше, нет. Оба варианта позволяют преобразить интерьер за счет изменения форм, размеров и планировки. В зависимости от требований к конструкции и особенностей помещения, можно выбрать тот или иной вариант. При этом, если довериться надежному производителю (Knauf, Armstrong, Alubest, AMF или Rockfon), вы можете смело рассчитывать на высокое качество и долговечность.