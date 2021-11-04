В сегодняшний день, заниматься ремонтом дома вручную стало довольно естественным занятием, ведь для этого не требуются какие-нибудь особые навыки или оборудование. То же самое касается и монтажа плитки. Для того, чтобы плитки качественно уселись на поверхности, необходимо сначала очистить её, и подготовить поверхность для нанесения клея. Сложно с первого раза угадать, какой состав лучше подойдёт. Тут не нужно упираться на цену товара, ведь самый дорогой – не значит самый подходящий. У каждого из них имеются свои свойства, и очень важно чтобы они учитывались. Таким образом, клей прослужит гораздо дольше, при этом гарантируя стойкость и долговечность плиток.

Клей с цементной основой

Чаще всего для монтажа пола используется смесь, в состав которого входит цемент. Его начальный вид порошкообразный, и не имеет никаких отличительных свойств. Для того, чтобы он приобрёл свою форму, необходимо разбавить его в воде, и тщательно перемешивать. Как только смесь будет готова, его можно начинать использовать. Однако таким клеем довольно сложно пользоваться, так как он слишком быстро высыхает, когда находится в открытом воздухе. Поэтому требуется быстро наносить смесь на поверхность. К тому же нельзя ошибаться и при его нанесении, ведь если будут допущены ошибки, примесь быстро засохнет, и дефект сложно будет исправить. Не имея опыта использования, лучше не использовать данный вариант.

Однако имеется специальный вид, в состав которого добавляют пластификаторы, благодаря которым он застывает гораздо дольше, а это значит, что можно не торопиться с нанесением, а если вдруг возникнут дефекты, их можно легко успеть исправить.

Эластичный клей

Если вдруг решили использовать эластичный клей, то обязательно нужно подобрать тот, который имеет подходящий уровень эластичности. В отличии от остальных, такой состав способен выдерживать большую нагрузку, и даже при сильной деформации, позволяет их исправить. Поэтому при покупке нужно учитывать то, какая нагрузка возлагается на плитку и основание.

В большинстве случаев, эластичный клей используется при экстремальных, или неестественных условиях. Она не потеряет свою эластичность и надёжность при высоких и низких температурах, и способна выдерживать плиты с огромной массой.

Однокомпонентный и двухкомпонентный клей

Главный плюс такого материала в том, что он имеет пастообразную форму, это позволяет легко редактировать его в ходе нанесения на поверхность. Также это помогает при смешивании компонентов. Помимо этого, такой клей достаточно эластичен, и долгое время не высыхает при нахождении на открытом воздухе. Именно поэтому его часто используют, когда работы ведутся не внутри дома, а снаружи.

В отличии от однокомпонентного, двухкомпонентный клей создаётся из разных материалов. Обычно такой состав используется в 2 видах – эпоксидный и полиуретановый. Перед тем как начинать работу, нужно перемешать 2 компонента, после чего должна произойти химическая реакция, и смесь приобретает завершённую форму с необходимыми свойствами. Эластичность зависит от того, какие компоненты использовались. Однако при правильном выборе компонентов, смесь становится намного эластичнее и устойчивее любого другого, и используется при тяжёлых условиях.

Подводя итоги, можно сказать что каждый вариант по-своему уникален, и имеет особенные параметры. Прочитав свойства каждого из них, получится выбрать именно тот, который вам нужен.А купить клей для плитки можно по ссылке: https://bm.kiev.ua/klei/kley-dlya-plitki.html