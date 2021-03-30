Индустрия красоты развивается с каждым годом все интенсивнее. И если раньше в основном наборе косметики каждой девушки находился максимум тональный крем, блеск и тушь, то сейчас этот список может оказаться невероятно длинным. Здесь тебе хайлайтеры, контуринги, подводки, палетки, крема, основы, помады и так далее. Однако, как не странно, одним из самых востребованных косметических инструментов на сегодня является именно карандаш для глаз. Он не только участвует в построении, изменении формы глаза, но и отвечает за множество функций. Именно благодаря карандашу можно уменьшить или увеличить веко, сделать идеальную растушеванную стрелку, а может то и другое. Но как выбрать его правильно? На что обратить внимание, чтоб получить красивый финиш, а не слезящиеся от дешевого стержня глаза? Об этом всем мы поговорим сегодня.

Выбор карандаша по оттенкам

Светлые. Еще буквально пару сезонов назад максимальной популярностью пользовался ярко-белый цвет, с помощью которого можно было добиться расширения глаза, прокрашивая слизистую. Но чем дальше идет прогресс, тем скорее меняются приоритеты. Таким образом, самым трендовым оттенком для высветления слизистой сейчас принято считать светло-бежевый карандаш, или немного с розовинкой. Такие оттенки смотрятся более естественно, делают взгляд открытым, интересным, отдохнувшим. Особенно хорошо такие цвета подойдут представительницам прекрасного пола с немного азиатскими проявлениями во внешности. Поскольку такой трюк визуально делает глаза раза в два больше буквально за несколько секунд.

Светлые. Еще буквально пару сезонов назад максимальной популярностью пользовался ярко-белый цвет, с помощью которого можно было добиться расширения глаза, прокрашивая слизистую. Но чем дальше идет прогресс, тем скорее меняются приоритеты. Таким образом, самым трендовым оттенком для высветления слизистой сейчас принято считать светло-бежевый карандаш, или немного с розовинкой. Такие оттенки смотрятся более естественно, делают взгляд открытым, интересным, отдохнувшим. Особенно хорошо такие цвета подойдут представительницам прекрасного пола с немного азиатскими проявлениями во внешности. Поскольку такой трюк визуально делает глаза раза в два больше буквально за несколько секунд. Темные. Самые распространенные макияжи, которые выбирают настоящие роковые модницы — это техники “кошачий глаз” и “смоки айс”. Такие трендовые макияжи абсолютно точно не обойдутся без черного контура, поскольку именно он вытягивает взгляд и делает его более хищным. Что касается смоки-айс, то если не прокрасить внутреннее веко черным цветом, то на фоне растушеванных темных теней, слизистая будет выделяться и смотреться как бы “голой”. Если же захотелось просто выделиться, но черный карандаш все-таки немного тяжеловат, отдавайте предпочтение темным оттенкам зеленого, коричневого или даже синего. Но чтобы они точно вам подошли, перед нанесением посмотрите внимательно на строение своего глаза: если его высота больше половины его длины — то тогда эта тема точно для Вас. Использование темного цвета поможет сделать строение глаза более пропорциональным. Отличные карандаши таких оттенков представлены в линейке El Corazon.

Бронзовые. Не только модный, но и достаточно универсальный оттенок. Ведь использование бронзовых карандашей подходит модницам с совершенно любым разрезом глаз, их формой, цветом. Именно он спасает ситуацию, если использование белого или бежевого цветов не увенчалось успехом. Бронза и золото очень мягко подчеркивают линии, придают аккуратности, свежести, утонченности и даже немного теплоты во взгляде. За счет того, что он не обращает на себя много внимания, макияж смотрится достаточно естественно, но при этом с нотками изысканности.

Цветные. В идеале подбирать этот инструмент в цвет Ваших глаз, чтоб сделать их еще ярче, выразительнее. Ярко-голубой — для небесных, какао — для карих, танец природы — для зеленых, мокрый асфальт — для серых, и так далее. Либо же подбирайте цвет так, чтоб он гармонично сочетался с остальным макияжем глаз. Это может быть просто оттеночная дымка, а может стать красивый цветной акцент. Здесь решать Вам. Однако, лучше избежать в использвоании фиолетового и красноватого оттенка, так как прокрась Вы им нижнее веко — и да здравствует мисс «Воспаление», или миссис «Я сегодня так мало поспала».

Как подобрать карандаш

Помимо выбора данного косметического инструмента по цвету, есть еще обязательные показатели. Например, основные виды карандашей, которые выполняют разные функции и предназначены для закрытия совершенно разнонаправленных потребностей. Разбираясь в них, Вы сможете с легкостью определиться, какой же карандаш будет лучше всего. Однако, не смотря на то, что это маленький инструмент в большой косметичке, выбирать его все равно лучше в профессиональных магазинах косметики, таких как haircp.com.ua. Ведь в противном случае, некачественный карандаш может привести к нехорошим последствиям. Так что лучше доверяйте свою красоту профессионалам. Но вернемся к видам. Всего их не так много:

Контурный. Уже из названия понятно, что используется он для детальной прорисовки тонких линий, контуров. Выбирайте твердый грифель. Растушевочный. Он еще имеет название тени-карандаш, поскольку отлично справляется с работой, которую выполняют палетки. С его помощью можно делать красивые мягкие переходы, аккуратные линии. Но аккуратные — не значит тонкие. Поскольку грифель достаточно широкий, то и прорисовка будет соответствующая. Кайал. Он нужен в том случае, когда требуется прорисовать контур внутри век, а точнее по их краям. В таком случае, останавливайте выбор только на очень мягких единицах, и ни в коем случае не содержащие в корпусе деревянные элементы. Если частичка дерева попадет в глаз, то самая меньшая из проблем — это пропадет макияж из-за слезящихся глаз. А в худшем случае глаз может получить травму и потребовать лечебного вмешательства. Поэтому, карандаши с деревянными ручками лучше оставьте для других зон. Айлайнер. Он немного вобрал в себя и карандаш и подводку. Вроде по форме напоминает стандартный инструмент, но в гильзу помещена кисточка, а в патрон занесена краска, которая при помощи кисточки аккуратно ложится на веки. Линии получаются ровными, четкими, однако краска может так быстро засохнуть, что дрогни у Вас рука — и линию подкорректировать будет уже проблематично.

Кроме ориентира на виды, обращайте внимание на твердость и мягкость грифеля. От того насколько твердый карандаш, будет зависеть то, насколько тонкими у Вас будут линии. Таким образом, твердый грифель похож на жидкую подводку, позволяя делать линии максимально четкими, тонкими. Карандаши же со средней твердостью обычно являются самым удачным и востребованным вариантом, так как они достаточно простые в использовании. Но если Вы совсем новичок в деле визажа, то просто идеальным помощником для Вас станет мягкий карандаш. Единственное, что он может часто смазываться и ломаться, но зато линии всегда будут получатся яркими. Что правда иногда немного толстыми. Но для обучения подойдёт отлично. И, конечно же, обращайте внимание на материал, а также состав грифеля. Лучше всего, чтобы он содержал в себе натуральные компоненты. Например: жиры, воск, масла, какие-то отвердители, но без искусственных добавок. Тогда Вы избавите себя от опасности подвергнуться аллергии и сможете долго пользоваться приобретением, наслаждаясь им при каждом макияже.