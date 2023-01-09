Итак, вы решили коренным образом изменить свою жизнь, и перейти с Android на iOS? Вполне разумное решение. По уверениям фанатов “яблочной” продукции, они ни разу не пожалели о своем выборе. iOS – это операционная система, которая идеально “заточена” по Айфоны. Кроме того, производитель обеспечивает ее регулярное обновление до самых актуальных версий на протяжении, как минимум, семи – восьми лет после выхода очередной линейки iPhone.

Какие поколения Айфон представлены в продаже

В принципе, можно выбрать любой Айфон, даже самого первого поколения, который поступил в продажу в 2007 году. Но это будет безнадежно устаревший девайс. Если же нужно что-то более актуальное и современное, ссылка на магазин авторизованного реселлера Apple в Украине поможет определиться с выбором. Здесь представлены как последние линейки – iPhone 13, 14, SE (2022), так и более ранние устройства: Айфон 11 (2019) и Айфон 12 (2020).

Любое из этих устройств выглядит вполне конкурентоспособно на фоне других брендов. Например, iPhone 11 в базовом варианте обладает следующими характеристиками:

6-ядерный процессор A13 Bionic;

система-на-чипе – видеопроцессор на той же плате, что и процессор, с динамическим расширением памяти за счет ОЗУ;

оперативное запоминающее устройство на 4 Гб;

внутренний накопитель объемом 128 Гб;

относительно небольшой безрамочный дисплей диагональю 6.1 дюйма.

Есть масса других фишек, облегчающих жизнь владельца. Двойная камера Apple, традиционно, позволяет получать снимки и видео высокого качества. За это, собственно, Айфоны пользуются спросом среди блогеров и моделей Instagram. Еще один немаловажный плюс покупки iPhone предыдущих годов выпуска – более доступная цена.

Устройства флагманского уровня – iPhone 13 Pro Max

Почему именно 13, а не 14? Дело в том, что разница между этими линейками небольшая. Но в пользу покупки Айфон 13 Про Макс говорит стоимость – почти на 200 у.е. дешевле. Ну, а характеристики опережают время:

Модернизированый чип A 15 Bionic с 16-ядерным нейропроцессором, который способен самообучаться в процессе работы. Он узнает хозяина по голосу и Face ID, готов отвечать на любые вопросы, помогает создавать фотографии и видео студийного уровня; ОЗУ тут составляет уже 6 Гб, а внутреннее хранилище может вмещать до 512 Гб; Безрамочный дисплей 6,7” на OLED-матрице и с технологией Super Retina XDR. Плотно утрамбованные пиксели на дюйм – это максимальное разрешение, четкость, высокие пиковые показатели яркости (до 1200 Нит) и контраста; Переосмысленная система камер с широкоугольными объективами и массой аппаратных настроек для создания всевозможных эффектов; Безграничные возможности коммуникации, навигации и серфинга в сетях последнего поколения.

Конечно же, эксперты, после скрупулезного изучения устройств из 13-той линейки, обнаружили кой-какие мелкие недочеты и недостатки вроде отсутствия NFC. Но во всем остальном iPhone 13 Pro Max – один из лучших флагманских смартфонов для покупки в 2023 году.