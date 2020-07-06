Как отмечают медики, рак коварен тем, что обычно проявляет себя на поздних стадиях, и лечение в этом случае затруднено. В то же время, на ранних стадиях он довольно успешно лечится, и вся проблема в том, чтобы выявить болезнь как можно раньше.

рак

Как отметил эндокринолог, онколог, хирург Вадим Колосюк, есть опухоли, которые труднее распознать на ранних стадиях.

По его словам, опухоли делятся на две группы — наружной и скрытой локализации. К скрытой относятся те, которые практически невозможно диагностировать на ранних этапах. Речь идет о раке легкого, желудка и толстой кишки.

Как правило, такие заболевания обнаруживают на поздних стадиях, когда уже есть какие-то симптомы, отмечает врач. Например, опухоли легкого делятся на центральные и периферические, и вторые встречаются реже, однако при этом они легко диагностируются на обычной флюорографии.

— А вот если говорить про центральные, то тут сложнее, так как они ползут по большим бронхам и их практически не видно при обследовании, соответственно, диагностировать тяжело, — рассказал медик.

Что касается рака желудка и кишки, то для них тоже нет ранних методов. Их выявляют либо случайно (ранняя стадия), либо когда появились характерные симптомы — боли, кровянистые выделения, потеря веса.

Опухоли наружной локализации обнаруживать проще. Самыми распространенными называют рак молочной железы у женщин и простаты у мужчин.