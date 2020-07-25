Как сообщили американские ученые, между заболеваниями десен и возникновением рака пищевода и желудка есть связь.

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Так, хронический пародонтит не только повреждает десны, но также может увеличить риск развития рака пищевода и желудка. Это объясняется появлением бактерий, которые провоцируют воспаления в слизистых оболочках.

Пародонтит является довольно распространенным заболеванием: примерно у каждого второго пациента когда-либо случаются заболевания мягких тканей, окружающих зуб (пародонт). Это часто сопровождается кровоточивостью десен (гингивит), болью, неприятным запахом и даже выпадением зубов.

Медики уже сообщали, что пародонтит может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера. Более того, постоянные проблемы с зубами и деснами могут способствовать появлению злокачественных опухолей, причем не только в слизистой оболочке рта.

Эксперты в ходе долгосрочного исследования больше 20 лет следили за состоянием почти 100 000 женщин и 50 000 мужчин. Они изучали, есть ли связь между состоянием десен и риском возникновения рака. Как пишут авторы, «за 22-28 лет наблюдений было зарегистрировано 199 случаев аденокарциномы пищевода и 238 случаев аденокарциномы желудка».

Возбудителями пародонтита считаются Tannerella forsythia и Porphyromonas gingivalis. По словам ученых, продукты метаболизма последнего способны изменять ДНК и мутировать.

Судя по результатам исследования, у людей с заболеваниями десен риск развития рака пищевода на 43% и даже на 59% выше по сравнению с теми, у кого нет заболеваний десен. У пациентов с пародонтитом, потерявших один или несколько зубов, риск возникновения рака желудка увеличился на 59% и даже на 68%.