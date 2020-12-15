Медики отмечают, что пандемия коронавируса спровоцировала развитие депрессивных состояний, причём даже у тех, кого заболевание не коснулось. Этому способствовала длительная самоизоляция, ограничительные меры, тревожные новости, постоянная публикация статистики по смертности. Отмечаются общая тревожность, у некоторых — панические атаки.

мужчина

Как оказалось, дело этим не ограничилось. У ряда пациентов, болеющих коронавирусом в среднетяжелой и тяжелой форме, иногда возникает такой симптом, как делирий — спутанность сознания. Люди жалуются на спутанность сознания вплоть до галлюцинаций, причем еще до появления лихорадки.

Делирий может быть вызван и общим стрессом, особенно у людей, склонных к таким патологиям.

Речь идет о неврологическом синдроме, который свидетельствует о поражении клеток мозга. Эксперты провели исследование и отмечают, что более шестидесяти процентов пациентов в тяжёлом состоянии страдали от делирия.

В группе риска находятся пациенты, у которых мозг ослаблен из-за интоксикации, наркоза или гипоксии, а также больные с неустойчивой психикой.