Штамм коронавируса нового типа, возникший в ЮАР, оказался наиболее заразным в сравнении с другими видами мутаций, сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим.

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Новый подвид, который назвали 501.V2, легче проникает в клетки и прочнее закрепляется в них, подчеркнул специалист. Его заразность на 50 процентов выше, чем у других мутаций COVID-19.

Новый штамм обнаружили в конце прошлого года. Он стал ключевой причиной возникновения в ЮАР второй волны заболеваемости.

Ранее сообщалось, что «британская» разновидность COVID-19 распространяется на 40-70% быстрее других типов вируса.

Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз на нынешний год. По его мнению, он будет «нескучным». Вирус продолжит мутировать, но заболевание не станет тяжелее. В любом случае, около половины населения планеты так или иначе переболеет, подчеркнул специалист.

Как ранее отмечал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, нас ждёт третья волна коронавируса, как это было с другими эпидемиями. По его словам, это не прогноз, а результат исторического анализа. Он напомнил, что COVID-19 — не первая атака вируса на человечество. Все они протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками. Например, испанка.