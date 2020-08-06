В четверг, 6 августа, отмечаются Международный день «Врачи мира за мир», Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия и День железнодорожных войск в России. В этот день родился американский художник Энди Уорхол и скончался казачий атаман Ермак Тимофеевич.

Накануне, 5 августа, как писал «Рамблер», отмечались Международный день светофора и День победы и отечественной благодарности в Хорватии&

В народном календаре славян 6 августа (по старому стилю) — Яблочный спас. До этого дня не позволялось есть яблоки, а с 6 августа, напротив, их начинали массово срывать и освящать.

6 августа в США произошла первая казнь на электрическом стуле (1890 год), Австро-Венгрия объявила войну России (1914 год), первая женщина — Гертруда Эдерле — переплыла Ла-Манш и побила рекорд мужчин по скорости (1926), американцы устроили атомную бомбардировку Хиросимы (1945), был запущен космический корабль «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым (1961), чеченские боевики начали штурм Грозного (1996), марсоход «Кьюриосити» совершил удачную посадку на Марс (2012).

6 августа родились американская актриса Люсиль Болл (1911 год), американский художник Энди Уорхол (1928), российская актриса Марина Могилевская (1970), участница Spice Girls Джери Халлиуэлл (1972), американская актриса Вера Фармига (1973).

6 августа скончались казачий атаман, покоритель Сибири Ермак Тимофеевич (1585 год), украинский государственный деятель Богдан Хмельницкий (1657), российский революционер Григорий Котовский (1925), советский космонавт Анатолий Левченко (1988), американский режиссер Джон Хьюз (2009).