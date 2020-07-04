В воскресенье, 5 июля, отмечаются День работников морского и речного флота России и День Кирилла и Мефодия. В этот день родилась активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин и скончался русский поэт Саша Черный.

Накануне, 4 июля, как писал «Рамблер», отмечались Международный день кооперативов и День независимости США.

В народном календаре славян 5 июля (по старому стилю) — Месяцев праздник, Афанасий. В этот день по месяцу судили о хорошем урожае.

5 июля Венесуэла первой из колоний Испании в Южной Америке провозгласила независимость (1811 год), был найден первый в России алмаз (1829), британец Томас Кук открыл первое туристическое агентство (1841), в Лондоне основали «Армию спасения» (1865), началась Курская битва (1943), на показе мод в Париже впервые представили купальник-бикини (1946), Элвис Пресли записал первую песню (1954), в Китае запретили использование детского труда (1994).

5 июля родились российский офицер, декабрист Павел Пестель (1793 год), российский флотоводец Павел Нахимов (1802), активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин (1857), советский режиссер, основатель театра кукол в Москве Сергей Образцов (1901), российская телеведущая Тутта Ларсен (1974), хоккеист Александр Радулов (1986).

5 июля скончались российский поэт Саша Черный (1932 год), балетмейстер, народный артист СССР Павел Вирский (1975), американский джазовый композитор Гарри Джеймс (1983), российский актер Виктор Перевалов (2010).