В пятницу, 26 июня, отмечаются Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом и Международный день в поддержку жертв пыток. В этот день родился музыкант Вячеслав Петкун и скончался политик Евгений Примаков.

Накануне, 25 июня, как писал «Рамблер», отмечались День моряка и Всемирный день витилиго.

В народном календаре славян 26 июня (по старому стилю) — Акулина. На Акулину было принято готовить кашу из оставшейся от предыдущего урожая гречки для нищих и странников.

26 июня Петр I прибыл в Вену с Великим посольством (1698 год), состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка» (1925), в СССР учреждено звание Генералиссимус Советского Союза (1945), в Обнинске запустили первую в СССР атомную электростанцию (1954), Мохаммед Али объявил о завершении карьеры (1979), Верховный суд США обязал все штаты выдавать брачные свидетельства однополым парам (2015).

26 июня родились балерина Агриппина Ваганова (1879 год), лидер КПРФ Геннадий Зюганов (1944), бизнесмен Михаил Ходорковский (1963), музыкант Вячеслав Петкун (1969), американская актриса и певица Ариана Гранде (1993).

26 июня скончались римский император Юлиан Отступник (363 год), французский поэт, автор «Марсельезы» Клод Руже де Лилль (1836), политик Евгений Примаков (2015), поэт Андрей Дементьев (2018).