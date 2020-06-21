В понедельник, 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, отмечается День памяти и скорби в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане. В этот день родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк и скончался итальянский мыслитель Никколо Макиавелли.

Накануне, 21 июня, как писал «Рамблер», отмечались Международный день йоги, Международный день скейтбординга и День кинологических подразделений МВД России.

В народном календаре славян 22 июня (по старому стилю) — Солноворот, Кирилл. Конец весне, почин лету, в этот день земля отдает солнцу всю силу.

22 июня Галилео Галилей на коленях отрекся от учения о гелиоцентрической системе (1633 год), Наполеон Бонапарт отрекся от престола (1815), в Лондоне впервые вышла русская оппозиционная газета «Колокол» (1857), нацистская Германия напала на СССР (1941), аргентинский футболист Диего Марадона забил вошедшие в историю голы в ворота сборной Англии (1986).

22 июня родились английский писатель Генри Хаггард (1856), немецкий писатель Эрих Мария Ремарк (1898), советская и российская актриса Наталья Варлей (1947), американский актриса Мерил Стрип (1949), лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин (1959), американский писатель Дэн Браун (1964), журналист Отар Кушанашвили (1970).

22 июня скончались итальянский мыслитель Никколо Макиавелли (1527 год), американская актриса Джуди Гарленд (1969), советский физик, лауреат Нобелевской премии Илья Франк (1990), поэт-песенник Леонид Дербенев (1995), американский комик Джордж Карлин (2008).