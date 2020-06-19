В субботу, 20 июня, отмечаются Всемирный день беженцев, Всемирный день защиты слонов в зоопарках и День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. В этот день родился поэт Роберт Рождественский и скончалась активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин.

Накануне, 19 июня, как писал «Рамблер», отмечались День освобождения рабов в США и День независимости Кувейта.

В народном календаре славян 20 июня (по старому стилю) — Урожайник, Налив. В этот день крестьяне заботились о хлебной ниве. Если 20 июня тепло, значит, зерно хорошо нальется.

20 июня в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре (1803 год), американский изобретатель Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф (1840), в США объявили о покупке Аляски (1867), из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, до этого водруженное на Рейхстаг (1945).

20 июня родились английский режиссер, один из создателей Бондианы Теренс Янг (1915), художник-мультипликатор Вячеслав Котеночкин (1927), поэт Роберт Рождественский (1932), поэт, исполнитель авторской песни Юрий Визбор (1934), ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов (1937), австралийская актриса Николь Кидман (1967), российские футболисты, братья Алексей и Василий Березуцкие (1982).

20 июня скончались немецкий композитор Карл Фридрих Абель (1787 год), активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин (1933), автор теории большого взрыва, бельгийский ученый Жорж Леметр (1966), актеры Виталий Доронин (1976) и Леонид Харитонов (1987).