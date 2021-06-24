Душевая система скрытого монтажа — отличное решение для современного интерьера. Она крепится на стене и не занимает лишнее пространство в ванной комнате, стильно выглядит и очень удобна в эксплуатации. Для ее установки вам понадобится специальное оборудование и комплектующие, о которых мы сегодня и поговорим. А приобрести системы настенного монтажа скрытого или открытого типа вы сможете на сайте компании «ТРУБЕР». Рекомендуем посетить этот интернет-магазин и ознакомиться с ассортиментом.

Что такое душевая система скрытого монтажа

Ключевая особенность душевой системы скрытого монтажа очевидна уже из названия — ее основная часть размещается внутри стены и не видна для глаз. Такое решение подойдет как просторной ванной, так и небольшой комнате. Главное понимать, что монтаж оборудования следует осуществлять на этапе ремонта, а не после окончания отделочных работ. Только так вы сможете правильно разместить комплектующие системы скрытым способом. Основные достоинства такого решения:

отсутствие лишних сантехнических элементов;

простота уборки;

эстетичность.

Качественный монтаж подобной системы позволит вам много лет пользоваться душем с особым комфортом и наслаждаться внешним видом аккуратно ванной комнаты.

Комплектующие и оборудование для системы скрытого настенного монтажа

Настенный монтаж скрытых систем не отличается особой сложностью, но его лучше доверить опытным мастерам, если вы плохо понимаете, что и зачем нужно делать. Как правило, в число комплектующих элементов набора входит все необходимое для установки оборудование:

монтажный короб;

механизм смешивания;

наружная панель управления;

потолочный душ и/или ручная лейка с держателем.

Также вам понадобятся крепежные элементы. Производители собирают наборы душевых систем скрытого монтажа таким образом, чтобы вы получили все необходимые комплектующие и не тратили время и деньги, а могли сразу приступить к установке.

Для монтажных работ вам пригодится ручной инструмент и специальное оборудование — болгарка, электродрель, паяльник для труб. Это придется приобрести отдельно или взять в аренду. Советуем до начала установки разработать проект. Он поможет тщательно продумать настенный монтаж системы и исключить любые несостыковки. Рекомендуем приобретать душевые наборы от известных производителей, чтобы быть уверенными в полной совместимости комплектующих, их высокой надежности и соответствии размеров.