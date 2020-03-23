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Самое эффективное мыло для борьбы с вирусными инфекциями — детское и 72-процентное хозяйственное, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

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«Антибактериальное мыло и обычное — между ними разницы нет. Но самыми лучшими считаются детское и хозяйственное 72%. Там находятся компоненты, которые хорошо смывают все загрязнения, бактерии и вирусы с рук», — сказала она изданию «Москва-24».

Людмила Лапа рекомендовала после мытья смазывать руки кремом с витамином F. Медик отметила, что вирус «сядет» на слой крема и не проникнет в кожу, его легко будет смыть водой и мылом.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что частицы коронавируса имеют липидные, то есть жировые, структуры, которые разрушаются при намыливании. По его мнению, марка мыла не имеет значения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала пошаговую инструкцию о мытье рук из 11 пунктов.

ВОЗ настаивает, что намыливать руки необходимо не менее 20 секунд, и предлагает дважды пропеть песню Happy Birthday во время процедуры мытья рук, чтобы отсчитать время.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го вирус охватил все континенты. С самой масштабной эпидемией после Китая столкнулась Италия. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 354 тысячи человек. Жертвами стали 15,4 тысячи человек. В России вирус подтвердился у 438 пациентов.

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