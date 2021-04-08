Невозможно представить себе промышленное предприятие, которое не использует в своей работе грузоподъемное оборудование. Как иначе транспортировать сырье, заготовки, готовую продукцию, в конце концов, перевезти в ремонтный цех вышедший из строя станок? Для всех этих целей необходимы соответствующие агрегаты. Они достаточно разнообразны, отличаются не только характеристиками, но и конструктивно. При этом предприятия, как правило, применяют несколько единиц устройств данной категории.

Самым распространенным вариантом для закрытых комплексов является мостовой кран. Его устанавливают в помещениях, хотя при необходимости можно задействовать и для уличных работ. Главное преимущество такого агрегата в том, что он не занимает место на земле, так как монтируется на высоте. Это позволяет сэкономить место в помещении, при этом кран получает большую рабочую область, которая может охватить весь цех или участок.

Мостовые краны, в свою очередь, делятся на опорные и подвесные, однобалочные и двухбалочные. Если предприятию необходимо транспортировать особо тяжелые или габаритные объекты, то ему подойдет двухбалочный опорный кран, который рассчитан на самые высокие нагрузки.

Для транспортировки относительно небольших и нетяжелых грузов зачастую достаточно установить кран-балку. Это один из наиболее популярных типов грузоподъемного оборудования.

Консольные краны тоже часто встречаются на производстве и в складских помещениях. Они незаменимы в тех случаях, когда пространство ограничено или нет возможности поставить и эксплуатировать мостовой кран. Консольные модели бывают колонными, настенными, передвижными, таким образом, каждый заказчик выбирает модель, идеально подходящую под задачи предприятия.

Аккумуляторная тележка – данный вид грузоподъемного оборудования передвигается по земле. При этом выпускается два типа тележек: колесная и рельсовая. Колесная отличается мобильностью, оснащена обычными полиуретановыми колесами, которыми комплектуется вся спецтехника. Рельсовая модель может перемещаться только по проложенному рельсовому пути, зато обладает большей грузоподъемностью. Недостатками рельсовых тележек можно назвать более высокий уровень шума и невозможность отойти от заданного маршрута, а также необходимость в прокладке путей. Впрочем, эти недостатки весьма относительны, все зависит от условий работы самого участка.