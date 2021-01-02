По словам российского онколога Михаила Мяснянкина, есть виды рака, которые долгое время не проявляются, обнаружить их тяжело. Вялотекущие образования не оказывают заметного влияния на самочувствие людей до последних стадий заболевания, а ведь на ранних стадиях рак успешно лечится.

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Речь идет о раке молочной железы (женщины) и раке предстательной железы (мужчины). Мужчина во время развития болезни может не замечать признаков, которые указывают на злокачественное образование. У женщин часто вялотекуще протекает рак молочной железы — на это могут уйти десятки лет.

Главным фактором риска развития рака предстательной железы является возраст, поэтому всем мужчинам после 50 лет нужно посещать уролога и контролировать уровень онкомаркера ПСА.

Рак молочной железы — наиболее частая форма рака у женщин. Как и в случае многих других онкозаболеваний, точные причины его развития до сих пор неизвестны. Возможно, он связан с нарушением гормонального баланса, прежде всего, с повышением уровня эстрогенов.

Как сообщалось ранее, люди старше 60 лет относятся к группе риска по злокачественным опухолям. Так, пик заболеваемости раком печени приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60-ти. Рак груди диагностируется в возрасте от 60 до 74 лет, рак лёгких — в 65 лет, рак прямой кишки — в 66, поджелудочной железы — от 65 лет. Тем не менее, медик всё чаще говорят, что рак в последнее время заметно «помолодел».

Наибольшее число ежегодных случаев смерти от рака происходит от рака легких, желудка, печени, толстой кишки и молочной железы. Рак развивается в результате изменения в одной единственной клетке. Такое изменение может быть вызвано как внешними, так и наследственными генетическими факторами.