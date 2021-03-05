О трех ранних признаках, которые указывают на заболевания почек, рассказали зарубежные медики.

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Хроническая почечная недостаточность (ХПН ) – необратимое нарушение фильтрационной и выделительной функций почек. ХПН имеет прогрессирующее течение, на ранних стадиях проявляется общим недомоганием.

Одним из главных признаков является почечное давление. Это диастолический показатель артериального давления, значение которого отклоняется от норматива в результате сбоев в работе системы почек.

Второй признак, указывающий на неполадки с почками, – зуд, сухость и дряблость кожи, которые появляются из-за большого количества фосфора в организме. Третий признак – постоянный тремор рук, мелкие подергивания мышц. Косвенные признаки – постоянная усталость и сонливость.

ХБП коварна тем, что ее практически невозможно распознать на ранней стадии. Это продолжительный и вялотекущий процесс, однако при нем почки постепенно теряют способность полноценно работать.

Не все знают, что при почечной недостаточности в крови образуется избыток кальция, который оседает на стенках сосудов и сужает их. Поэтому у пациентов с больными почками смертность от сердечно-сосудистых нарушений в 30-40 лет такая же, как у людей без патологии почек в 60-80 лет.

Ранее сообщалось, что образование камней в почках могут стимулировать вещества, которые входят в состав пищевых добавок. Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные. Появление камней может вызвать усилитель вкуса глутамат натрия. Кроме того, патогенные инфекции стимулируют формирование кристаллов соли в моче.