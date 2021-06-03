Без компьютерного диагностирования сейчас не обходится ни один ремонт и ни одна полноценная проверка работоспособности автомобиля. Естественно это не касается каких-то кузовных или механических работ. Современные авто оснащаются сложной электроникой и множеством датчиков, информация с которых поступает в электронный блок управления – своего рода «мозги» автомобиля.

Именно к ЭБУ, через диагностический разъем, подключается адаптер или автосканер. Специальное программное обеспечение как раз и необходимо для того, чтобы диагностическое устройство смогло установить связь с бортовым компьютером, корректно получить данные от него и при необходимости внести в них изменения. Информация в ЭБУ закодирована и без специальной программы ее просто не вытащить.

Такой софт немного различается в зависимости от того, для какого именно устройства предназначается его установка. Обычно пользуются тремя гаджетами:

смартфон;

ноутбук;

планшет.

Естественно, что гаджеты работают на разных операционных системах. В подавляющем большинстве случаев это Android или Windows. Поэтому софт делится еще и по этому признаку. Ниже мы вкратце рассмотрим самые популярные среди отечественных автолюбителей программы. А более детально ознакомиться с их возможностями можно на сайте специализированного интернет магазина.

Для Windows

В некоторых случаях перед пользованием программой понадобится установка драйвера для создания виртуального COM порта. Они различаются в зависимости от чипа, на котором работает устройство. Обычно это WCH или FTDI.

ScanMaster

Работает по стандартам EOBD и EOBD2. Программа рассчитана на рядового пользователя, поэтому имеет базовый функционал, интуитивно понятный интерфейс и простые варианты настройки.

FORScan

Оснащена сравнительно широкими диагностическими функциями, поэтому с ее помощью можно проводить практически полную проверку технических параметров транспортного средства, вплоть до АБС и подушек безопасности. Хорошо взаимодействует с автомобилями марок Ford и Mazda.

Scan XL Professional

По сути это клон первой программы из нашего перечня – ScanMaster. Основное отличие заключается в том, что Scan XL обладает расширенным функционалом поддержки некоторых марок авто. Например, Mazda, General Motors, Ford.

ELMConfig

Этот софт предоставляет широкие возможности по диагностике автомобилей Ford, оснащенных электронными модулями C1. К данной линейке относятся, например, Focus и Kuga.

MotorData

Данным ПО часто пользуются те, кому необходим мониторинг данных в режиме реального времени, то есть непосредственно во время движения. Также MotorData умеет читать и удалять коды ошибок, делать стоп-кадры. Есть поддержка адаптеров, работающих на чипе ELM327.

TECU2

Из особенностей стоит отметить возможность работы со многими марками авто:

Toyota;

Nissan;

Lexus;

Hyundai;

Mitsubishi;

Honda.

OpenDiagPro 1.4

Данная программа примечательна тем, что используется для компьютерного диагностирования инжекторных авто производства России.

Для Android

Смартфоны и планшеты являются наиболее популярными и удобными устройствами для диагностики. Поэтому регулярно появляются новые, более продвинутые приложения.

Carzis

Совмещает возможности бортового компьютера и комплекса диагностики. Из функциональных возможностей:

уведомление об ошибках двигателя прямо на дисплее смартфона;

подробное описание и удаление ошибок;

просмотр параметров функционирования датчиков (в том числе и в реальном времени);

проверка авто на дорожно-транспортные происшествия и различные запреты.

OpenDiag Mobile

Приложение совместимо с машинами отечественного производства. Обладает хорошим базовым функционалом. Стоит отметить важную особенность: OpenDiag можно использовать с модельной линейкой ВАЗ до 2004 года выпуска. При этом понадобится переходник gm12 pin.

ELMScan Toyota

Если у вас Тойота или Лексус, то без такого приложения вам просто не обойтись. С ним возможна поддержка моделей для всех рынков (Америка, Европа, Япония). Платная версия отличается более обширными возможностями.

EconTool ELM327 for Nissan

Как можно догадаться из названия, данное приложение разработано специально для владельцев Nissan. Из преимуществ – возможность работы с бензиновыми моделями этой марки.

eZWay

Это ПО отличается несколькими интересными функциями. Например, это статистика заправок и расхода бензина, и даже учет финансовых трат. Кроме этого доступны стандартные возможности по просмотру кодов ошибок и технических характеристик авто, в том числе и в режиме реального времени.

Подытоживая можно сказать, что диагностического софта под различные потребности существует много. Поэтому однозначного ответа на вопрос о том, какие именно программы нужно ставить – нет. Отталкиваться нужно от конкретной марки авто и опций, которые должна поддерживать программа.