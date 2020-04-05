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Эксперты назвали профессии, которым грозит вымирание из-за коронавирусной пандемии. В Институте прогрессивного образования проанализировали самые неустойчивые специальности на рынке труда. Некоторые из привычных профессий могут исчезнуть, сообщает RT.

Так, в зону риска попали турагенты и экскурсоводы. Уже в нынешнем году им предстоит настоящая кадровая чистка.

Не менее сложная обстановка в стане профессионалов, связанных с авиацией. Многие авиакомпании уже находятся на грани банкротства. Уровень конкуренции здесь возрастет в несколько раз.

Фитнес-индустрия — еще одна сфера, которой грозят мощные пертурбации. После завершения режима самоизоляции масса инструкторов будет искать работу, а молодые специалисты станут неконкурентоспособными.

Под удар также попадут младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы, полиграфисты, работники сфер моды, визажа и общепита.

Эксперты отмечают, что в той или иной мере трудно будет всем. Общая экономическая нестабильность ударила практически по всему рынку труда. Перемены затронут даже онлайн-профессии. Со сложностями столкнутся авторы обучающих программ, тренингов, ведущие вебинаров.

«Шок предложения, кажется, коснётся очень многих областей. Выпускникам при выборе вуза стоит учитывать факторы текущих изменений в мировой экономике и сфере занятости России», — заявили эксперты.

Пока сложно говорить, какие профессии смогут стратегически выгадать от кризиса. Однако, уже понятно, что после самоизоляции будут востребованы парикмахеры, косметологи, маникюрные мастера и другой обслуживающий персонал.

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