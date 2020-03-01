Наверняка все, кто увлекается ЗОЖ, слышали про принцип рационального сбалансированного питания 🍱: полезнее всего не отказываться от каких-то продуктов, а есть их по чуть-чуть.

Теми же сладостями 🍫 или фастфудом 🍔, якобы, можно баловать себя себя, например раз в месяц. Один бургер или покупной тортик не повредят.

Но есть другое мнение на этот счет: существуют продукты, которые есть вообще никому и никогда нельзя. И это отнюдь не пресловутая просрочка из магазина или что-то откровенно испорченное.

Диетологам из Испании удалось у становить, что некоторые продукты даже в небольших количествах могут наносить организму невосполнимый вред.

Их стоит навсегда вычеркнуть из своего рациона. Что же это за еда такая страшная?

Приводим список ниже.

«Диетическая» газировка

Название этого напитка — чистейшей воды маркетинговый развод, навеянный всеобщим интересом к здоровому образу жизни. И в него никаким боком не вписывается перенасыщенный сахаром газированный сироп. Поэтому производители поспешили заменить популярную приправу аналогами, которые, якобы, более полезны и менее калорийны.

Но, во-первых, далеко не все бренды используют качественные сахарозаменители, некоторые экономят и добавляют в свою продукцию синтетические вещества.

Во-вторых, когда вы пьете сладкую газировку, путь и без сахара, ваш организм все равно выделяет инсулин, но поскольку перерабатывать ему нечего, то он накапливается, что повышает риск заболевания сахарным диабетом.

Рафинированная мука

Это самая обычная белая мука, которые мы все покупаем в магазине для домашней выпечки. В ней почти нет полезных веществ, зато много глютена и быстрых углеводов, вызывающих резкий скачок сахара в крови. Этот процесс наносит вред сосудам, от чего страдают сердце и мозг, а потом наступает сахарный диабет.

Обезжиренные молочные продукты

По мнению испанских специалистов по питанию, эта категория продукции вообще бесполезна.

Во-первых, из-за удаления жиров она теряет свою питательность, а значит не может надолго утолить голод. После нее мы все равно норовим перехватить что-то еще, а в итоге набираем лишний вес.

Во-вторых, в обезжиренных и вроде бы полезных йогуртах чаще всего содержатся отнюдь не полезные сахар, ароматизаторы и красители.

В-третьих, в молочные продукты, из которых удаляют «вредный» молочный жир для вкуса добавляют растительные жиры, например, в маргарин кладут пальмовое масло. В-четвертых, в обезжиренном молоке априори меньше кальция и витаминов, ведь его подвергают сильной обработке. И усваивается такой продукт хуже.

Продукты с длительным сроком хранения

Чтобы пищевая продукция хранилась как можно дольше, в нее добавляют консерванты, а это обычно всякие вредные «Е».

А чтобы замаскировать несколько искусственный вкус такой еды, в нее дополнительно запихивают ароматизаторы и приправы. В итоге получается крайне вредный микс, который сильно ударяет по здоровью ЖКТ, печени, поджелудочной и почек.

Чипсы и картошка фри в пакетиках

Казалось бы, почему так ругают эти продукты, ведь в них по идее только картофель и масло. Но давайте посмотрим состав: картошка в чипсах не всегда натуральная, обычно применяются хлопья или мука из нее, масло может быть пальмовым, а для вкуса производители добавляют кучу «ешек».

Да и само по себе жареное калорийное блюдо — это бомба для кишечника и поджелудочной. В чипсах и картофеле фри слишком много соли, которая вызывает отеки и повышение давления. А искусственные усилители вкуса могут вызывать аллергию, гастрит, панкреатит и т. п.

Майонез, подвергшийся термической обработке

Магазинный майонез изначально не самый полезный продукт, но при нагревании его вред только усиливается. А ведь мы нередко делаем с ним горячие бутерброды, запеканки, смазываем им мясо и птицу перед запеканием и т. п.

И даже не знаем, что при термической обработке белый соус распадается, а содержащиеся в нем консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса превращаются в крайне вредные для здоровья элементы. Среди них есть даже канцерогены, которые провоцируют развитие онкологии.

Пресервы из сельди с уксусом

Для такого продукта используют малосоленую рыбу, которая вообще-то имеет очень малый срок хранения. Ее либо нужно съедать сразу, либо заливать маслом.

А вот уксус с ролью консерванта не справляется, поэтому к нему подмешивают вещество уротропин, которое вообще-то на территории России запрещено с 2010 года. Но некоторые производители просто «забывают» указать его в составе. Поэтому приобретая малосоленую сельдь в уксусной заливке вы сильно рискуете.

Сливочное масло с пониженной жирностью

Чем меньше жирность сливочного масла, тем выше вероятность, что в нем содержатся трансжиры, потому что в такой продукт обычно добавляют пальмовое масло. Поэтому нужно покупать продукт с жирностью не ниже 82,5%, а все что меньше — это уже вредно.

Сухарики

Этот продукт из той же категории, что и чипсы, только изготавливается не из картофеля, а из хлеба. Но принцип создания тот же: кусочки сильно обжаривают на масле (или обильно поливают им перед запеканием), щедро сдабривают солью, ароматизаторами и усилителями вкуса.

Внимательно посмотрите на состав: там весьма длинный список совсем не полезных для здоровья веществ. И еще обратите внимание, насколько калорийным является вроде бы безобидный снек из хлеба.