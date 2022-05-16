Автоматическая коробка передач представлена сложной конструкцией, которая требует своевременного выявления и устранения неисправностей. Проблемы с оборудованием могут появиться как при резком переключении передач, так и в случае естественного износа делателей.

Используя профессиональный сервис по ремонту АКПП https://vag-id.ru/, можно с минимальными затратами и без потери времени восстановить безопасность использования автомобиля.

Основные признаки неисправности АКПП

Чтобы продлить срок эксплуатации автоматической коробки передач, необходимо обращать внимание на первые признаки повреждений. Только в этом случае можно быстро выполнить ремонт запчастей или заменить их на новые.

Выделяют следующие признаки неисправностей АКПП:

образование ударов или толчков в процессе переключения передач;

перестает работать один или несколько режимов АКПП;

явные признаки подтекания трансмиссионного масла;

ощутима вибрация в процессе движения как на низких, так и на высоких скоростях;

работа осуществляется только в аварийном режиме;

автомобиль начинает заметно буксовать при подъеме в гору.

Зачастую в основе неисправностей находится нарушение правил эксплуатации. Не нужно агрессивно разгоняться с пробуксовкой в холодное время года. Также в холодное время года желательно прогревать трансмиссию минимум 2-3 минуты.

Обратите внимание! Не следует пытаться проводить самостоятельный ремонт, не имея соответствующие навыки и специальное оборудование. Подобное может привести к более серьезным повреждениям или необходимости полной замены автоматической коробки передач.

Как происходит ремонт в сервисном центре

В процессе ремонта мастера выполняют определенную последовательность действий:

Комплексная диагностика. Проводится визуальная и компьютерная проверка с точным определением всех неисправностей. Согласование работ. Осуществляется уточнение с заказчиком объема предстоящих работ. На данном этапе фиксируется стоимость услуг. Ремонт. Выполняется снятие и полный разбор оборудования. Затем меняют поврежденные элементы и износившиеся расходные материалы. Выполняется обратная сборка и установка АКПП. Окончательные настройки. Работа происходит для качественной работы во время движения машины.

Таким образом, важно быстро выявить неисправность, обращая внимание на основные признаки. После этого автомобиль доставляют в сервисный центр, где осуществляется как визуальная, так и компьютерная диагностика. В результате меняются все поврежденные детали, а срок эксплуатации АКПП увеличивается.