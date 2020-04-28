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Пандемией коронавируса здоровью россиян будет нанесен отложенный урон, сравнимый с распадом СССР. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik директор Клиники госпитальной терапии имени А. А. Остроумова Сеченовского университета, врач-кардиолог Юрий Беленков.

Коронавирус имеет не только прямое влияние на здоровье, но и негативный отложенный эффект. Речь идет о том, что из-за пандемии может возрасти число жертв сердечно-сосудистых заболеваний, считает врач-кардиолог Юрий Беленков.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза. Через полгода после этого резко увеличилась смертность. Потом шли дефолты, потом шли кризисы и каждая из этих социальный пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности», — поясняет кардиолог.

Нельзя сбрасывать со счетов и вынужденную малоподвижность, и несбалансированное питание, и недостаток общения, которые люди испытывают во время самоизоляции. Все это после эпидемии приведет к всплеску гипертонических кризов и ишемических болезней сердца, предупреждает Юрий Беленков. Чтобы этого избежать, советуют специалисты, нужно каждый день делать зарядку или какие-нибудь упражнения, стараться правильно питаться и как можно чаще общаться с родными и близкими, чтобы не страдать от одиночества и поддерживать хорошее настроение.

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