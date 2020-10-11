Медики из организации Diabetes UK сообщили о признаках, которые могут указывать на риск развития диабета второго типа. Они видны на ногтях.

руки

По словам специалистов, здоровые ногти должны быть розовыми, плоскими, ровного тона и текстуры, а любые изменения должны насторожить. Обнаружив признаки заболевания, можно вовремя принять соответствующие меры.

Одним из предупреждающих признаков диабета второго типа является небольшой румянец внизу ногтя. Кроме того, часто у пациентов бывает грибковая инфекция, ногти на ногах желтеют и становятся ломкими.

Как отмечают врачи, по состоянию ногтей можно определить неполадки в организме и даже заподозрить опасные заболевания.

Так, ямки на ногтях могут указывать на псориаз, а белый цвет ногтевых пластин — на заболевания печени. Если ногти наполовину розовые и белые, то это может говорит о больных почках. Красное ногтевое ложе свидетельствует о сердечных патологиях, а пожелтение и утолщение ногтей — о болезни печени или лёгких.

Ярким симптомом проблем в организме могут быть белые пятна, точки или полоски на ногтях. По-научному это называется лейконихия. Их могут вызвать разные факторы: травмы, сильный стресс, сердечная недостаточность. Точечные углубления, будто ногтевая пластина истыкана иглой, могут свидетельствовать о псориазе, экземе или артрите. Ложковидные ногти говорят о гормональных сбоях.