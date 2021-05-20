Прочие скрипты

Иногда в проводя хайп мониторинг, можно встретить скрипт Blitz-Market , который не пользуется большой популярностью. Инвесторы часто избегают проектов, основанных на этом скрипте, потому что им почему-то нравится его использовать мошенники.

Довольно редко среди хайпов можно встретить проекты, основанные на скрипте AdminStation. Сам производитель уверяет, что делает быстрый и безопасный движок с множеством настроек ставок и гибким управлением — как это на практике знают только HYIP-админы.

Скрипт достаточно молодой, но, несмотря на это, цена AdminStation не ниже конкурентов и составляет 150 долларов.

Дешевле будет движок от DQ (DevQuill), который будет стоить 130 долларов. DQ позволяет устанавливать разные ставки, даже с плавающей процентной ставкой, принимает платежи через встроенные криптовалютные шлюзы и предлагает довольно обширные настройки для партнерской программы.

По своим характеристикам скрипт вроде неплох, но из-за невысокой цены его часто берут админы — мошенники — это уж точно не скрипт, но инвесторам стоит это принять к сведению.

Взломанные и бесплатные скрипты

Иногда админы идут попроще и используют бесплатные или взломанные скрипты. Найти такой товар несложно — достаточно ввести в поисковый запрос Google, так как вы увидите большое количество продавцов. Приобрести взломанный движок можно за простые монеты или даже бесплатно — этот факт очень привлекает начинающих админов.

Опасность таких неофициальных товаров в том, что их производители оставляют себе дыры для вывода денег. Как только админ запустит хайп на взломанном скрипте и соберет хоть какую-то сумму денег, деньги исчезнут в неизвестном направлении.

Даже если в коде движка таких «сюрпризов» нет, нужно понимать, что неофициальный скрипт не поддерживается разработчиками, и в случае каких-либо проблем админ останется без помощи. Инвесторы знают, что проекты, основанные на нелицензионных скриптах, обречены на мошенничество, поэтому избегают их.

Как я могу проверить, какой скрипт используется?

Вы можете легко проверить лицензию на официальных сайтах GoldCoders, ShadowScript, DQSript, AdminStation, Blitz-Script и H-Script.

В последнем случае вам нужно выбрать «Подтвердить лицензию» вверху. Но убедитесь, что проект проверен этим скриптом, потому что в нем есть особенность — если вы вставите любую ссылку, даже не на HYIP, а на Google, при проверке он напишет, что лицензии нет и Google работает на пиратский скрипт H-Script.

Уникальный сценарий

Скрипты HYIP могут быть не только лицензионными или взломанными, но и написанными самостоятельно. Это совершенно другой уровень проекта, потому что администратор заказывает уникальный скрипт с индивидуальными особенностями специально для него. В таком скрипте можно прописать любые функции и обеспечить любой уровень безопасности.

Для любого инвестора наличие многофункционального уникального скрипта говорит о том, что проект хорошо подготовлен. Ведь стоимость самописного движка начинается от нескольких тысяч и может достигать нескольких десятков тысяч долларов.

Резюме

HYIP скрипт — важнейший компонент, обеспечивающий функциональность и производительность инвестиционного проекта. Поэтому не только админы обязаны уделять должное внимание скрипту при подготовке хайпа, но и инвесторы, которым движок многое расскажет о проекте и его шансах на успех.