Организм человека, очень умная вещь, которая не дает себя в обиду, не одному внешнему фактору. Он всегда предостерегает нас от всех опасностей и пытается защитить.

Итак, давайте же дальше узнаем как наш организм за нас пытается постоять:

Кожа морщиниться от долгого контакта с водой.

Для нашего организма значение воды, подразумевается как скользко и это может быть опасно. Кожа на пальцах, стопах, когда получает дозу влажности, воды, реагирует на это морщинистостью, так как повышается сцепление с поверхностью и в случае опасности, если поскользнетесь то смогли зацепиться пальцами, а не упасть.

Мурашки. Гусиная кожа.

Если организму становится холодно, испытывает эмоции или возбужден, то он покрывается «пупырышками». Так организм в случае, если Вы замерзли, пупырышки уменьшают через них выделения тепла в коже и так Вам проще согреться.

Икота.

Вообще, такое явление, как икота случается в случае сокращений диафрагмы. У этого конечно же, есть причины:

Если Вашему желудку тяжело, Вы переели.

Если Вы испытываете стресс.

Если в Вашем организме переизбыток алкоголя.

Если Вам холодно.

Если выпили или съели слишком горячих или наоборот холодных продуктов.

Раздражение диафрагмальных нервов.

Какие либо расстройства ЦНС.

Болезни обмена веществ.

По сути, икота безопасная, проходит самостоятельно в течение 40 минут, а то и меньше. Но если она длиться не один день, то это повод к срочному обращению к врачу.

Слезы.

Когда мы плачем, от боли, от счастья, при физической и эмоциональной болью. Из-за этого возникает снижение возбуждения с коры мозга.

Так же слезы очищают глаза от попадания различных частиц и инородных предметов.

Слизистая защищается и увлажняется. Питает роговицу и увлажняет ее. Вот такие вот, есть функции у нашего оргазма, которые пытаются нас защитить!