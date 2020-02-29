Организм человека, очень умная вещь, которая не дает себя в обиду, не одному внешнему фактору. Он всегда предостерегает нас от всех опасностей и пытается защитить.
Итак, давайте же дальше узнаем как наш организм за нас пытается постоять:
Для нашего организма значение воды, подразумевается как скользко и это может быть опасно. Кожа на пальцах, стопах, когда получает дозу влажности, воды, реагирует на это морщинистостью, так как повышается сцепление с поверхностью и в случае опасности, если поскользнетесь то смогли зацепиться пальцами, а не упасть.
Мурашки. Гусиная кожа.
Икота.
Вообще, такое явление, как икота случается в случае сокращений диафрагмы. У этого конечно же, есть причины:
- Если Вашему желудку тяжело, Вы переели.
- Если Вы испытываете стресс.
- Если в Вашем организме переизбыток алкоголя.
- Если Вам холодно.
- Если выпили или съели слишком горячих или наоборот холодных продуктов.
- Раздражение диафрагмальных нервов.
- Какие либо расстройства ЦНС.
- Болезни обмена веществ.
По сути, икота безопасная, проходит самостоятельно в течение 40 минут, а то и меньше. Но если она длиться не один день, то это повод к срочному обращению к врачу.
Слезы.
Когда мы плачем, от боли, от счастья, при физической и эмоциональной болью. Из-за этого возникает снижение возбуждения с коры мозга.
Так же слезы очищают глаза от попадания различных частиц и инородных предметов.
Слизистая защищается и увлажняется. Питает роговицу и увлажняет ее. Вот такие вот, есть функции у нашего оргазма, которые пытаются нас защитить!