Автомобильные шины – важные элементы, с помощью которых обеспечивается контакт транспортных средств с дорожным полотном. В продаже представлены покрышки разных видов от разных производителей. По сезону автошины классифицируются на три вида. В чем особенности каждого варианта, вы узнаете из нашей статьи.

Зимние шины

Зимняя резина – изделия, специально разработанные для эксплуатации в сложных погодных условиях. Такие модели отличаются от летних шин двумя главными признаками. Это состав резины и рисунок протектора.

Сначала рассмотрим первый параметр. В ходе производства используется резиновая смесь, адаптированная к низкой температуре. Поэтому шины сохраняют эластичность даже в лютый мороз.

Рисунок протектора зимних шин отличается большей плотностью нарезки ламелей. Это важный момент, благодаря которому обеспечивается эффективное торможение и хорошее сцепление на заснеженной, обледеневшей дороге.

Отдельной разновидностью зимней резины являются шипованные шины. Это идеальный вариант для эксплуатации в условиях гололедицы. Для улучшения технических характеристик производители используют специальные металлические шипы. С их помощью в разы улучшается сцепление на снегу и на льду, а также уменьшается тормозной путь.

Летняя резина

Это автомобильные покрышки, предназначенные для езды по дорогам при плюсовых температурах. При их изготовлении уделяется пристальное внимание рисунку протектора. Это ключевая характеристика, благодаря которой водитель уверенно себя чувствует на мокром дорожном покрытии. Летняя резина в сочетании с усиленным каркасом – рациональное решение для безопасной езды. При использовании качественных шин гарантируется износостойкость, хорошее сцепление с дорогой при любых погодных условиях, курсовая устойчивость и уменьшенный тормозной путь.

Всесезонные шины

В такую категорию входит резина, разработанная для круглогодичной эксплуатации. Всесезонные шины – компромиссное решение. Их предназначение заключается в обеспечении безопасности зимой и удобства движения по мокрому асфальту. Всесезонная резина больше подходит для эксплуатации в условиях умеренного климата. Если зимой столбик термометра опускается достаточно низко, тогда такие шины не подходят. Для сложных погодных условий предназначаются зимние шины.

Всесезонная резина – оптимальный вариант, если нужно сэкономить денежные средства. Также отсутствует необходимость менять комплекты шин, в зависимости от сезона.

Если вы хотите выбрать резину, отдавайте предпочтение продукции ведущих брендов. Приобретайте летние и зимние автомобильные шины, для которых характерна стойкость к преждевременному износу, надежность и инновационность. Если возникают сложности, задавайте вопросы консультантам. Менеджеры выяснят, что вам нужно, и подберут подходящие модели.

Источник: InfoShina.com.ua — интернет-магазин шин и дисков