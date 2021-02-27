Современные технологии производства позволяют изготавливать удивительные и необычайно красивые искусственные цветы, которые почти не отличимы от живых букетов. Такие изделия точно станут превосходным дополнением и уникальной деталью в каждом интерьере. Обычная ваза, из которой весело выглядывают несколько ярких бутонов, способна преобразить комнату до неузнаваемости, вдохнуть в неё жизнь и поднять настроение окружающим людям. Найти и купить цветы искусственные можно свободно почти в любом крупном цветочном магазине, либо заказать в интернете.

Бумага

Это самые недорогие цветы на рынке из-за дешевизны материала, из которого они изготовлены. Бумага податливая и легко принимает нужную форму. Бумажные цветы очень хрупкие, но всегда необычные и интересные. Для рукоделия можно использовать:

гофрированную бумагу,

страницы из газет и журналов,

простую бумагу для офиса,

салфетки.

Холодный фарфор

Этот материал позволяет создавать удивительно реалистичные модели. Он относительно недорогой, доступный для покупки и удобный в использовании. Результат всегда оригинальный и очень натуральный. В магазине вы можете найти целые наборы для лепки с инструментами, доп.материалами и фарфором разнообразных оттенков.

Ткань

Композиции из этих цветов очень популярны. Они распространены везде, стоят в разы дешевле живых букетов, выглядят ярко и привлекают к себе внимание. Безопасны для аллергиков. Чаще всего в изготовлении используют:

органза,

шелк,

лён,

фетр,

атлас.

Пластик

Такие букеты особенно долговечны, прочны и надёжны. Они не теряют форму, не накапливают пыль, не выцветают и не требуют особенного ухода. Помните, что качественные изделия не имеют химического запаха.

Плюсы и минусы искусственных цветов

Вокруг этого вопроса сформировалось два категоричных лагеря: те, кто на дух не переносит «похоронные» цветы и признаёт только живые, и те, кто отдаёт предпочтение искусственным букетам вместо быстро увядающих садовых. Вы сами решаете, чью сторону принять. Мы только укажем на несомненные преимущества и явные минусы декоративных бутонов.

Достоинства:

долговечность и универсальность эксплуатации,

отсутствие специального ухода,

низкая стоимость.

Недостатки:

резкий химический запах,

выгорание на солнце и высокая степень воспламеняемости,

хрупкость материала.

Важно! Держите изделие подальше от домашних любимцев, иначе вы рискуете лишиться букета.

Подведём итоги

Диапазон применения искусственных цветов очень широк. Они могут служить замечательным декором для праздничных мероприятий, тематических фотосессий, для дополнения домашнего интерьера и тд. Вы можете выбрать букет из абсолютно любого материала, который отвечает вашим требованиям и соответствует целям. Благодаря низкой стоимости и невероятному разнообразию вариантов, вы обязательно найдёте что-нибудь по душе! Например, один из самых популярных запросов — искусственные розы. Они могут быть любой формы, размера и цвета (даже нескольких). Всё ограничивается только вашей фантазией!