О том, какие болезни спины и суставов являются самыми опасными и ведут к потере здоровья, рассказали врачи-ортопеды.

По их словам, одним из самых опасных заболеваний опорно–двигательного аппарата является анкилозирующий спондилоартрит, или болезнь Бехтерева.

спина

Главной особенностью этого недуга является воспаления суставов и постепенное ограничение их подвижности с образованием анкилозов (сращений костей друг с другом). Одновременно окостеневают связки, и в результате позвоночник полностью утрачивает гибкость, превращаясь в сплошную кость.

Процесс захватывает периферические суставы и внутренние органы – глаза, сердце, почки. Это заболевание влияет на весь организм: артерии сдавливаются, пережимаются, нарушается кровоток. Человек постепенно угасает, поскольку нарушаются функции практически всех внутренних органов.

Грыжи межпозвоночных дисков нижнего отдела позвоночника также имеют опасные последствия. Они приводят к затрудненному мочеиспусканию или недержанию мочи, а это может привести к опасным нарушениям в работе почек.

Медики подчеркивают, что практически любое хроническое заболевание всегда увеличивает риск возникновения инсульта или инфаркта. Кроме того, постоянная изматывающая боль провоцирует хронический стресс и может вызвать нарушения психики.

Главным виновником заболеваний спины является гиподинамия, то есть малоподвижный, сидячий образ жизни.

Причин возникновения боли очень много. Это могут быть новообразования (опухоли), остеомиелит позвоночника, грыжа поясничного диска, поясничный стеноз и анкилозирующий спондилит (поражение межпозвонковых суставов). Последние три группы заболеваний объединяются одним термином – остеохондроз.