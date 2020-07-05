Стоматолог может вылечить не только проблемы в полости рта, но и порекомендовать посетить других специалистов, если заметят сигналы для этого. А многие из них можно увидеть и самостоятельно – достаточно рассмотреть свой язык.

Ротовая полость требует тщательного ухода и наблюдения, иначе можно не только лишиться зубов, но и серьезно подорвать здоровье – воспалительные процессы, начиная от кариеса и заканчивая болезнями десен и слизистой, пагубно сказываются на состоянии всего организма. Но и сам рот может немало рассказать о здоровье.

У многих людей бывает белый налет на языке. Как рассказали Daily Mail специалисты ассоциации стоматологов Австралии, такой налет чаще всего имеет три причины: курение, плохая гигиена и употребление алкоголя. При устранении этих причин налет исчезает. Также налет может быть следствием приема некоторых препаратов.

Если же вы тщательно ухаживаете за полостью рта, не пьете лекарства и не имеете вредных привычек, но все равно регулярно замечаете белый налет, стоит посетить врача – он может быть признаком лейкоплакии, при которой поражаются слизистые оболочки, или грибкового заболевания.

Покрасневший язык с более яркими, чем обычно, рецепторами, может быть признаком аллергической реакции. Бугорки на языке могут появляться от острой пищи, если вы к ней непривычны. Но также они могут быть признаком герпеса.

Обязательно стоит показаться врачу, если: