Пациенты с коронавирусом допускают распространённую ошибку, которая может привести к повторной госпитализации. По словам терапевта Андрея Кондрахина, это происходит, когда инфекцию не долечивают до конца, то есть слишком рано прекращают терапию.

врачи

В этом случае болезнь может вернуться. Многие пациенты, как отмечает медик, перестают принимать прописанные лекарства, как только проходят симптомы. Однако развитие осложнений в этом случае не исключается.

Врач подчеркивает, что некоторые лекарства нужно обязательно принимать курсом, и если при выписке вам говорят их пить месяц, значит, надо пить месяц. Также важно вовремя сдавать анализы, а не игнорировать требования лечащего врача.

Кроме прочего, после болезни, даже если вы чувствуете себя хорошо, важно не переохлаждаться, не мерзнуть, беречься от простуды и инфекций. Нужно следить за давлением, отказаться от алкоголя, от жирной, острой и соленой пищи, не перегружать организм нагрузками. От спиртных напитков нужно отказаться, как минимум на месяц, чтобы организм мог полноценно восстановиться.

Как ранее отмечал эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев, следует отличать рецидив и повторное заражение. Доказательством повторного заражения является факт выявления разных штаммов вируса. Рецидив — это возобновление заболевания после кажущегося выздоровления. Он объясняется тем, что патоген в ходе лечения исчезает не полностью и вновь вызывает появление симптомов болезни.

По словам инфекциониста Евгения Тимакова, в России первыми он коронавируса следует привить контактирующих с больными, затем — пациентов с хроническими заболеваниями, в том числе, ожирением, а потом уже пожилых. Это три главных группы риска.