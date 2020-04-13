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Актриса Раиса Рязанова жива-здорова, сидит прямо после смерти единственного сына актера Данилы Перова. Об этом, как сообщает «СтарХит», она заявила сама.

Вчера Рязанова приняла участие в прямом эфире, который в своем инстаграме провел актер и режиссер Александр Мохов. В ходе него она сообщила, что у нее нет страниц в социальных сетях, потому что ее отношения с интернетом не сложились.

Также актриса рассказала, что соблюдает режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции COVID-19, но иногда выходит из дома, например, в аптеку. В ходе недавнего похода туда за медицинскими масками и антисептиком ее остановили полицейские. Они записали личные данные Рязановой и посоветовали ей сидеть дома.

«Мне бы не хотелось сейчас встревать в сложные и минорные события моей жизни. Поэтому давайте опустим… Жива-здорова, сижу прямо», — ответила актриса на вопрос о смерти сына.

Перов, как сообщал «Рамблер», скончался в январе 2020 года в возрасте 52 лет в результате отрыва тромба. Он играл в театре «Содружество актеров Таганки» и снимался в таких фильмах и сериалах, как «Инспектор ГАИ», «Женская логика», «Всегда говори "всегда"», «Кодекс чести», «След» и «Серебряный бор».

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