Как передается COVID-19

СМИ и соцсети наполнены версиями и контр-версиями. Лучшее в данной ситуации – полагаться на официальную информацию ВОЗ https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, а также на сайты городских администраций и департаментов здравоохранения: там рассказывают не только о том, как уберечься от заражения, но и том, что вам будет за нарушение правил. На сайте мэра Москвы https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/ написано буквально следующее: «Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Нарушение законодательства влечет ответственность, в том числе уголовную — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. …При нарушении режима предусмотрено размещение гражданина в обсервационном центре. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет ответственность (статья 236 Уголовного кодекса Российской Федерации)».

Но, поскольку даже под угрозой уголовной ответственности люди, прибывшие из «опасных» стран, не всегда соблюдают режим добровольной изоляции и гигиены, то вирус может перепрыгнуть с них на вас буквально везде: в метро, в такси, в очереди за туалетной бумагой и даже в лифте многоквартирного дома.

Передается он воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Грубо говоря, вы можете либо вдохнуть аэрозоль с вирусами, который только что выдохнул (выкашлял, вычихнул) стоящий рядом с вами человек; либо потрогать предмет, на который осели зараженные брызги (вирусы окажутся у вас на руках, а потом – на всем, к чему вы прикоснетесь). Вот почему самый эффективный способ защиты – самоизоляция. Сейчас задача каждого – прервать цепочку распространения. Именно потому взрослых переводят на удаленную работу, а школы закрывают на карантин.

Но время от времени выходить из убежища все равно приходится: за едой или чтобы мусор вынести. Поэтому нужны дополнительные средства профилактики.

Профилактика коронавируса у человека

Учитывая пути распространения вируса, легко понять, что есть лишь два надежных средства профилактики: держать дистанцию с другими людьми (ВОЗ рекомендует не менее метра) и соблюдать правила гигиены.

Вот второй пункт нуждается в серьезных уточнениях. Что значит «соблюдать гигиену»? Разобраться в тонкостях мы пригласили главного инфекциониста ЦАО Департамента здравоохранения г.Москвы, к.м.н. Илью Акинфиева

Регулярно мойте руки

«Причем мыть их надо не менее одной минуты. Дело не столько в длительном воздействии мыла, сколько в правильной обработке. То есть намылить и минуту подождать – это неправильно», — предупреждает наш эксперт. Правильную инструкцию из 10 пунктов можно посмотреть на сайте ВОЗ https://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/AH1N1_clean_hands/ru/ . Но вот, что мы постоянно упускаем из виду: если у вас кран не на фотоэлементах, значит, вы его потрогали грязными руками, чтобы открыть – и теперь вирусы размножаются на нем. Поэтому ВОЗ рекомендует руки после мытья вытереть одноразовой салфеткой, а потом через эту салфетку закрутить кран. Теперь вы наверняка поняла, зачем народ тоннами выносил из магазинов туалетную бумагу.

Протирайте руки спиртосодержащим антисептиком

Очень важно! Антисептик применяется в тех ситуациях, когда нет доступа к мылу и проточной воде: в транспорте, в магазине, в общественных местах – везде, где вы могли прикоснуться к зараженной поверхности. А дома – п.1.

Даже при наличии в кармане антисептиков, старайтесь не прикасаться ни к каким поверхностям и не трогать руками лицо

По возможности, не держитесь за поручни в транспорте. Кнопку в лифте нажимайте через бумажную салфетку. И, разумеется, избегайте рукопожатий и других «контактных» приветствий. Если к чему-то прикоснулись, протрите руки спиртовой салфеткой или гелем. Прикасаясь к лицу, вы облегчаете вирусу задачу попадания на слизистую, через которую он внедрится в организм. Использование резиновых перчаток ВОЗ считает бессмысленным: потрогать лицо вы запросто сможете и в перчатке.

Чаще проводите дома влажную уборку

Особенно актуально, если кому-то из домашних все-таки невозможно работать удаленно и приходится часто выходить в город. Но, даже если вы обеспечили семье полную изоляцию, то рано или поздно курьер привезет вам еду, а вы откроете ему дверь… И даже если он оставит еду в коробке под дверью, то вы потрогаете сначала дверную ручку, потом коробку, потому опять ручку… Так что протирайте дома все поверхности, к которым часто прикасаетесь. В том числе – клавиатуру и телефон.

Носите маски

«Маска снижает риск заболевания, хотя и не гарантирует стопроцентной защиты, — объясняет Илья Акинфиев. – Маска эффективна в замкнутых плохо проветриваемых пространствах: транспорт, маленькие офисы, маленькие магазины. На улице и в крупных торговых центрах (там, где люди не подходят друг к другу близко, а вентиляция хорошая) смысла в ней нет».

Вообще маски – один их самых спорных сюжетов в нынешней ситуации.

Какие маски защищают от коронавируса

ВОЗ рекомендует https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks здоровым (бессимптомным) людям носить маски только в том случае, если они ухаживают за больными. Не исключено, впрочем, что это связано с глобальным дефицитом средств индивидуальной защиты. Масок во всем мире не хватает даже врачам.

«Есть хороший заменитель, — подсказывает наш эксперт, – это строительный респиратор. Популярный «медицинский респиратор №95» – на самом деле тот же технический. Можете попробовать поискать в интернете «малярный защитный костюм» — работает не хуже. Важно помнить, что вирус распространяется воздушно-капельным путем – значит, нужны респираторы, которые обеспечивают защиту от аэрозолей».

Обращайте внимание на класс защиты (FFP). FFP1 защищает только от крупнодисперсной пыли, то есть от вирусов не прикроет. FFP2 и FFP3 защищают от аэрозолей, значит, и от вирусов. Для поездок в метро подходит второй класс, а третий нужен врачам, медикам, спасателям при исполнении.

FFP2 бывают с клапаном выдоха или без него. Все респираторы третьего уровня защиты – обязательно с клапаном выдоха.

«Клапан облегчает дыхание и удлиняет срок использования респиратора, — объясняет Илья Акинфиев. — Если выдох уходит не в ткань, а в клапан, то маска изнутри не намокает и, следовательно, дольше не теряет способности к фильтрации. Маску или респиратор без клапана надо менять каждые 2 часа. С клапаном – через 8 часов. Более того, после обработки дезраствором FFP3 три можно использовать многократно. Пока у нас, инфекционистов, еще есть возможность использовать их как одноразовые. Но если ситуация будет усугубляться, то появятся, видимо, дополнительные инструкции».

Неправильное использование маски может увеличить риски, а не снизить их. А правильно заменить ее (например, через два часа в транспорте) не так-то просто:

протереть руки антисептиком

снять маску

выбросить маску в закрытый контейнер

протереть руки антисептиком

надеть новую маску.

Во всех сокращенных вариантах есть риск прикоснуться к лицу «заразными» руками…

Теперь внимательно смотрим на п.3. Куда выбросить? В метро урн нет. На выходе из метро – есть, но без крышек. Что будет с дворником, который придет их опустошать, чтобы маски из переполненных урн не разлетались по всему городу? Этот вопрос не решен никак. Но в любом случае не кладите использованную маску ни в сумочку, ни в карман.

А теперь попробуйте надеть новую маску, держа в одной руке использованную… Вывод: если уж пользуетесь маской или респиратором, то ищите с клапаном: их хватает на 8 часов – и значит, можно не менять в общественных местах.

При какой температуре погибает коронавирус

Шить марлевые маски самостоятельно, а потом кипятить их или проглаживать утюгом для повторного использования – дело хлопотное и пока не понятно, насколько эффективное. Нет данных, подтверждающих, что вирус быстро гибнет при температуре кипения.

Все надежды на то, что covid-19 неустойчив к определенным температурам (к морозу, к температуре +27оС и т.п.) – миф https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters. Температура тела у нас у всех 36-37 оC, и в ней вирус прекрасно выживает.

Убивает ли алкоголь коронавирус

Спирт действительно убивает коронавирус. Поэтому все спиртосодержащие антисептики и спиртовые салфетки исчезли из аптек одновременно с масками. А просто медицинский спирт не продается http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8368/0bdf1980bc81cc6582d400d39c3b4ecb6eb8f5cc/ еще со времен Горбачева и антиалкогольной компании.

«Антисептики бывают хлорсодержащие и спиртсодержащие, — утешает Илья Акинфиев. — Хлорсодержащие можно использовать даже на слизистых, и они не так вредны для кожи, как спиртосодержащие… Но и не так эффективны. Ими, например, бесполезно обрабатывать дверные ручки. Лучше уж водкой, хотя 40о недостаточно для дезинфекции».

ВОЗ еще в 2012 году, без всякой связи с коронавирусом, опубликовала https://www.who.int/gpsc/5may/tools/guide_local_production_ru.pdf инструкцию для беднейших стран по изготовлению дезинфицирующих гелей на местах (в Пакистане, Кении, Мали). Сейчас эту инструкцию охотно осваивают жители просвещенной Европы. Если можете где-нибудь относительно легально добыть 96% спирт, то рецепт такой:

Спирт – 417 мл

Перекись водорода (3%) – 21 мл

Глицерин (98%) – 7 мл

Вода – 50 мл.

Все это заливаете в канистру или бутылку в порядке перечисления: спирт, перекись, глицерин, вода. Закрываете завинчивающейся крышкой и взбалтываете. А потом разливаете по маленьким флакончикам, которые можно брать с собой в дорогу.

Процент спирта в этом растворе будет около 80 – достаточно для уничтожения вируса. 40-градусная водка, как не трудно догадаться, вдвое слабее. Но она лучше, чем ничего. Если для дезинфекции используете водку, то важно не забывать о дополнительном уходе для рук: наносить увлажняюшие и смягчающие кремы. В антисептике функцию увлажнителя выполняет глицерин.

А вот прием алкоголя внутрь не способствует победе над вирусом. Скорее, наоборот.

«Алкоголь – иммуносупрессор. И увеличивает вероятность заболевания», — предупреждает врач-инфекционист.