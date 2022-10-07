Современные технологии защиты банковских счетов имеют лучшие в мире протоколы безопасности, поэтому уже давно целесообразно отказаться от хранения сбережений под матрасом в пользу надежных банковских счетов. Однако даже в таком случае не стоит пренебрегать простыми советами по безопасности ваших банковских карт. Подготовили для вас лучшие советы Mastercard по безопасности личных финансов на банковских счетах.
Как защитить деньги
- Никогда не передавайте третьим лицам данные о своей карточке, а именно срок действия и CVV код — 3 цифры указанные на обороте. Если человек хочет перевести вам деньги на карту, ему достаточно знать только номер карты — 16 цифр на лицевой стороне. Запомните: для перевода денег нигде не требуется информация о сроке действия и, тем более CVV код. Если же человек просит дать их — задумайтесь, скорее всего вас пытаются обмануть и завладеть вашими личными данными.
- Не устанавливайте очевидных PIN код и паролей в банковских приложениях. Человек привык запоминать цифры, посредством ассоциаций. Именно поэтому мы часто выбираем в качестве PIN код свою дату рождения, номер машины или другие, знаменательные для нас, цифры. Поверьте: мошенникам хорошо известна эта психология, и в попытке завладеть вашими деньгами они в первую очередь испробуют подобные комбинации, а узнать день вашего рождения или номер авто — дело плевое. Поэтому рекомендуем выбирать неочевидный набор цифр для PIN и прочих банковских паролей.
- Не записывать PIN на бумажке. Многие пенсионеры грешат тем, что, в страхе забыть пароль от карточки, пишут его на бумажке, которую кладут аккурат вместе с картой в кошелек. Неразумность таких действий очевидна. Также не стоит записывать пароли в блокноте и любом другом месте — PIN должны знать только вы и хранить его в памяти.
- Не сообщать незнакомым людям данные карты, PIN и пароль от банковских приложений. Часто мошенники, представляясь сотрудником банка, звонят и выпытывают данные. Запомните: банк не звонит с вопросами о личной информации, ему это и так известно. Также сотрудник банка не имеет права знать ваш PIN, поэтому подозрительные звонки должны натолкнуть вас на мысль о мошенничестве. В крайнем случае, ответьте, что готовы прийти в отделение банка и поговорить с консультантом лично. Уверяем: на этом моменте мошенники начнут отговаривать вас от посещения банка.
- Не отвечайте на подозрительные смс и письма, в которых указана странная финансовая информация. Для получения личных данных пользователя часто используются следующие мошеннические схемы: в сообщении вам сообщают, что карта заблокирована, и вам срочно нужно перезвонить на указанный номер. Не стоит этого делать! Найдите в сети официальный номер банка эмитента Mastercard, и, для того, чтобы убедится в том, что вам пишут мошенники — позвоните на реальную горячую линию банка.