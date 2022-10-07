Современные технологии защиты банковских счетов имеют лучшие в мире протоколы безопасности, поэтому уже давно целесообразно отказаться от хранения сбережений под матрасом в пользу надежных банковских счетов. Однако даже в таком случае не стоит пренебрегать простыми советами по безопасности ваших банковских карт. Подготовили для вас лучшие советы Mastercard по безопасности личных финансов на банковских счетах.

Как защитить деньги