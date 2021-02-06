Сахарный диабет остается одной из важнейших проблем медицины. Это распространенное в нынешних реалиях заболевание, которое приводит, в том числе, к поражению сосудов кожи и мягких тканей стоп.

стопы

Данное состояние называется «синдром диабетической стопы». Несвоевременное лечение приводит к появлению язв и заканчивается ампутацией. Причем, как правило, одной операцией не обходится, и бывают случаи, когда ногу отрезают частями чуть ли не до паха.

Нужно помнить, что предотвратить осложнения диабета не так уж сложно. Если держать диабет под контролем, то можно добиться стойкой ремиссии.

Диабетическая нейропатия возникает из-за высокого сахара в крови. Чаще всего признаки этого состояния появляются на ногах.

Присмотритесь к стопам – кожа на них становится толстой, грубой, очень сухой, на них могут появиться глубокие трещины и язвы. Все это доставляет дискомфорт и боль, появляется неприятный запах, кожа меняет цвет.

Признаками высокого уровня глюкозы также являются онемение, покалывание или жжение, судороги. Если заметили что-либо подобное — не тяните, сдайте анализ на сахар.

Эндокринолог Михаил Анциферов рекомендует пациентам с сахарным диабетом защититься от заражения коронавирусом, сделав прививку. По его словам, россияне с таким диагнозом сложнее переносят многие болезни, потому риск тяжелого течения COVID-19 у них выше.