Сегодня без знания иностранных языков практически невозможно добиться успеха. Наша страна успешно интегрируется в сообщество Европейских стран, Америки и Китая.

Для того, что бы работать на таком высоком уровне, необходимо владеть хотя бы английским. Как быстро освоить иностранный язык без отрыва от основной деятельности можно узнать в этой статье.

Выучить иностранный язык можно дистанционно

Теперь выучить иностранный язык можно дистанционно, на сайте smartuz.com. Учиться можно в удобном для себя месте — дома, на работе и даже на отдыхе. Время занятий и интенсивность обучения каждый ученик онлайн школы иностранных языков выбирает сам, исходя из свободного времени, желания и способностей.

Особенности обучения в школе Spmartuz

Индивидуальный подход и личный контакт преподавателя с учеником — главные преимущества обучения в этой школе. Здесь нет групповых занятий — только индивидуальные уроки. Обучение проходит по Скайпу (бесплатной программы для видеосвязи) с профессиональными репетиторами. Для того, что бы оценить лично все преимущества обучения в этой школе можно подать заявку на бесплатный пробный урок.

Как начать заниматься в школе Spmartuz

Для того что бы начать заниматься в школе необходимо лишь желание, свободное время и компьютер с интернет доступом. Для занятий по Скайпу подойдет практически любой старенький ПК с вебкамерой и микрофоном. Заниматься даже можно со смартфона с интернет доступом и видеокамерой, на котором установлен Скайп.

Последовательность действий нового пользователя сайта:

Заполнить заявку на урок на официальном сайте школы иностранных языков.

Менеджер согласует время урока и подберет репетитора, согласно заявленным целям учащегося.

Пройти бесплатный пробный урок изучения иностранного языка.

Принять решение — обучаться на платной основе или нет.

В программе обучения иностранным языкам школы Spmartuz нет обязательной программы обучения, которой обязан придерживаться педагог. Репетитор, исходя их знаний и способностей ученика, сам корректирует процесс обучения, что дает возможность выучить иностранный язык в самые короткие сроки.

Отзывы о школе Spmartuz

На официальном сайте школы иностранных языков Spmartuz каждый желающий может ознакомиться с отзывами реальных учащихся. Попасть в этот раздел можно кликнув «Отзывы» в верхней панели меню главной страницы сайта. После прочтения отзывов учащихся школы все сомнения в качестве и эффективности обучения пропадут.