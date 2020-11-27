Сахарный диабет второго типа коварен тем, что долгое время может никак не проявляться. О повышенном уровне глюкозы в крови пациент зачастую узнает случайно — на плановом осмотре или после консультации с офтальмологом.

диабет

У людей, страдающих диабетом, дома есть глюкометр, с помощью которого можно в считанные секунды определить свой уровень сахара.

Однако если внимательно наблюдать за собой, то о том, что уровень глюкозы в крови превышает норму, можно узнать по нескольким признакам. Если вы стали чувствовать приступы острого голода, чаще ходить в туалет (участилось мочеиспускание) и постоянно хотите пить, чувствуя, что во рту снова пересохло, — почти наверняка ваши показатели далеки от идеальных.

У людей, страдающих сахарным диабетом, появляется постоянное чувство усталости. Устают все, но в данном случае это состояние не проходит даже после полноценного отдыха. Человека все время тянет полежать. Кроме того, о диабете второго типа зачастую говорит ощущение пленки на глазах и постоянный зуд.

Диабет необходимо контролировать и не упустить так называемую точку невозврата, когда последствия станут необратимыми. Самые опасные его последствия — инфаркт, инсульт, почечная недостаточность, слепота, гангрена.

Ключевые факторы развития диабета второго типа – наследственная предрасположенность и лишний вес. Так, при ожирении первой степени вероятность возникновения заболевания увеличивается в два раза, при второй — в пять раз, при третьей — в 10 раз.