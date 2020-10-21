Учёные из Калифорнийского университета Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавируса нового типа глюкометры, которые, как известно, определяют уровень сахара в крови и необходимы каждому пациенту, страдающему сахарным диабетом и первого, и второго типа.

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По словам экспертов, тест, в котором используется слюна, обладает стопроцентной точностью. Если пациент болен, то прибор показывает уровень сахара, который напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне.

С американскими коллегами согласились российские медики. Как рассказала ведущий научный сотрудник ИЦ ЦМИД СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Татьяна Зимина, для такого исследования у пациента с помощью ватной палочки будут брать слюну.

— На молекулярном уровне антиген — например, S-белок на поверхности вируса — выявляется молекулярным биораспознаванием. Тесты на основе биочипов с использованием такого принципа очень перспективны, — отметила Зимина.

По словам ученых, в образец слюны пациента добавляется состав, содержащий особый молекулярный комплекс. Если происходит контакт с вирусными белками (то есть пациент болен), происходит распад реактива. Затем небольшое количество жидкости из такого раствора помещают на полоску глюкометра, на которую нанесена сукралоза. И только в том случае, если пациент болен, глюкометр отреагирует и покажет уровень глюкозы, который напрямую равен концентрации вирусного белка.

Как неоднократно сообщалось, в группу риска по коронавирусу входят люди старше 60 лет, а также страдающие ожирением и сахарным диабетом.