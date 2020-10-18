О том, как выявить признаки бессимптомного течения коронавируса нового типа, рассказала врач-биофизик Нелли Соседова. Далеко не у всех заражённых наблюдается сильное повышение температуры, слабость, затяжной кашель.

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У бессимптомников может на короткое время (день-два) пропасть обоняние и измениться вкус, хотя других проявлений заболевания нет. Так, некоторые приводят такой пример: ешь лимон, но чувствуешь не кислоту, а совсем другой вкус.

У ряда людей на короткое время повышается температура. Также стоит заподозрить заражение, если COVID-19 болел кто-то в близком окружении: скорее всего, вы тоже «подцепили» заразу, но перенесли её бессимптомно.

Сейчас есть только одни эффективный способ узнать о наличии вируса — сдать тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины они у вас есть, вы уже переболели бессимптомно, отметила Нелли Соседова.

Как сообщалось ранее, меньше всего риску заражения коронавирусом подвержены люди с первой группой крови (AB0). Об этом рассказали датские эксперты, которые сравнили данные более 473 000 человек, протестированных на CoViD-19. Среди инфицированных оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Это объясняется тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство заразившихся россиян являются офисными работниками. Также она отметила, что четкое соблюдение правил профилактики распространения вируса «абсолютно точно даст снижение сегодняшнего уровня в течение ближайших двух недель».