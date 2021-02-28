Собственный бизнес – мечта многих. Открытие личной фирмы или предприятия сразу повышает статус владельца, заявляет о его амбициях, компетенции в сфере рыночных отношений. Однако часто достаточно сложно предугадать, будет ли начинание выгодным, успешным и прибыльным. Не все могут стать хорошими предпринимателями, открывая свое дело с нуля. К сожалению, кто-то прогорит еще на старте из-за банальных ошибок и неправильных расчетов, кто-то останется в долгах, кто-то просто закроется через несколько месяцев.

Если человек обладает достаточной суммой средств, он может позволить себе приобрести уже готовый бизнес. Достаточно просто выбрать сферу желаемой деятельности, понять, как здесь все работает, оценить сильные и слабые стороны.

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