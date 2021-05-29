Правильный выбор тампонов позволит женщине чувствовать себя комфортно на протяжении всего дня во время менструации. Существует несколько мифов об их использовании. У них есть сторонники и противники. Знание об этом уникальном средстве гигиены позволит составить правильное собственное представление о нём. При покупке следует обращать внимание прежде всего на впитываемость. Противопоказаний для их использования не существует.

Женские тампоны в основном делятся по размеру и впитывающей способности. Фактически, чем интенсивней впитывающая способность, тем они крупнее. Производители по-разному отмечают их впитывающую способность. Обычно количество кружочков и галочек на упаковке показывает впитываемость тампона — чем их больше, тем более он абсорбирующий. Часто производители предлагают тампоны, предназначенные для использования на ночь. Дополнительно можно выбрать тампоны с аппликатором. У большинства есть специальная оболочка, которая помогает вставлять и извлекать тампон.

Выбор зависит от индивидуальных потребностей и количества кровотечений. Во время менструации они могут меняться изо дня в день. Если тампон очень быстро протекает, его следует заменить на более абсорбирующий. Слишком частая смена может вызвать раздражение.

С другой стороны, если он не полностью пропитается через несколько часов, следует перейти на менее впитывающий. Не полностью пропитанный извлечь намного сложнее. При удалении незаполненного тампона стенки влагалища могут раздражаться. Если кто-то хочет менять тампон чаще, чем рекомендуется, возможно, стоит изменить только размер и его абсорбцию на меньший по величине тампон. Хорошая идея — иметь несколько разной впитывающей способности, в зависимости от количества кровотечений во время менструации.

Для молодых девушек, обеспокоенных повреждением девственной плевы, есть специальные мини тампоны.

Все тампоны проходят клинические испытания и полностью безопасны для здоровья. Следует соблюдать элементарные правила гигиены, то есть мыть руки перед тем, как их использовать и при необходимости менять.