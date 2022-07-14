В конструкцию любого видеодомофона должна входить вызывная панель. Это устройство, устанавливаемое в непосредственной близости от дверей, ворот или калитки, с помощью которого посетитель связывается с людьми, находящимися в помещении. На вызывной панели расположены:

кнопка вызова;

динамик;

микрофон;

камера, подключаемая к монитору.

Выбирая видеодомофон для дома, офиса, склада или другого объекта, который вы хотите защитить от несанкционированного проникновения, обратите внимание на его вызывную панель. Без нее стабильная работа системы невозможна.

Виды вызывных панелей

Существует несколько способов классификации вызывных панелей для видеодомофонов:

По назначению (наружные, внутренние и универсальные). По способу монтажа (накладные и врезные). По уровню защиты (обычные и антивандальные). По количеству абонентов (индивидуальные и многоабонентские). По характеристикам встроенных камер.

Большинство вызывных панелей оснащаются специальными реле для управления замком. Это позволяет владельцам здания дистанционно открывать двери или ворота. Кроме того, на поверхности панели может располагаться датчик для считывания электронных ключей.

Функциональность устройств

Вызывные панели продаются в комплекте с мониторами видеодомофонов, замками и другим оборудованием или по отдельности. Независимо от этого, они могут обладать следующими функциями:

возможность управления устройством через Wi-Fi;

возможность подключения к телефону;

функция видеозаписи (с сохранением видео на карте памяти);

подсветка панели (инфракрасная или светодиодная).

Большинство устройств, представленных на рынке, имеют инфракрасную подсветку. Она осуществляется в невидимом спектре, благодаря чему вызывная панель не бросается в глаза. Диодная подсветка более яркая и заметная. Вы можете включать ее дистанционно в темное время суток или настроить автоматическое включение (при условии наличия на панели датчика движения).

Кроме того, выбирая вызывную панель для установки на улице, обратите внимание на модели с козырьками. Они защищают оборудование от пыли, грязи, атмосферных осадков и других внешних факторов. А если вы покупаете внутреннюю панель, важно, чтобы она была стильной и гармонично вписывалась в интерьер. Переплачивать за защитный козырек или антивандальное исполнение в этом случае нецелесообразно.