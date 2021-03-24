Сервировочные тележки — оборудование, облегчающее обслуживание в ресторанах, гостиницах, в салонах самолетов. Мобильные передвижные многоярусные столики нередко используются даже дома, незаменимыми в кейтеринговом сервисе при организации подачи напитков и еды.

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Критерии выбора

Сервировочные тележки имеют два или несколько ярусов, снабжаются колесиками и ручкой для удобного перемещения, оснащаются дополнительными приспособлениями. Чтобы приобрести практичную и удобную модель, необходимо учесть несколько моментов.

Конструкция

Мобильные столики для обслуживания бывают:

Открытыми и закрытыми. Модели с тумбами используются для хранения подносов, подачи напитков и еды там, где продукты продолжительное время остаются внутри тележки, например, в салонах самолетов.

С полками и контейнерами. Первые предназначены для подачи еды и напитков, а вторые — для сервировки. Лучшим вариантом считает тот, в котором столовые приборы, тарелки и стаканы имеют отдельные лотки.

Со специальными ведрами. Позволяют сразу убирать со столов грязные салфетки, обертки и так далее. Ведра легко снимаются и позволяют сразу избавляться от мусора.

Двухуровневые модели менее вместительны и чаще используются тогда, когда задействована только верхняя полочка. В трехуровневых задействованы два яруса.

Маневренность

Простота и легкость передвижения сервировочной тележки напрямую зависит от габаритов. Необходимо принимать во внимание ширину проемов и коридоров на всем пути следования персонала. Не должно возникать проблем с поворотом или продвижением тележки вперед. Посмотреть размеры можно в описании к понравившейся модели.

Материал исполнения

Чтобы сервировочная тележка всегда выглядела привлекательно, необходимо выбирать модель из надежного, легко очищающегося и надолго сохраняющего внешний вид материала. Этим требованиям полностью соответствует нержавеющая сталь. Она проста в уборке, не испортится при контакте с водой, под воздействием перепадов влажности и температур, если доставка пищи выполняется прямо из кухни.