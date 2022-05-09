В частном доме, на даче не обойтись без садовой тележки, которая может использоваться для перевозки самых различных грузов. Чтобы она прослужила максимально долго, и пользоваться ею было комфортно, необходимо ознакомиться с характеристиками такого оборудования, и его назначением (перевозка садового инвентаря, стройматериалов, грунта, песка, мусора и др.). Есть несколько видов такой техники, выполняющей определенные задачи в домашнем хозяйстве. Каждый из них наделен определенными достоинствами и минусами.

Разновидности тачек, их особенности

Основная классификация тачек для садово-огородных и других бытовых работ основывается на следующих параметрах:

назначение;

количество колес;

форма.

Транспортное средство с единственным колесом считается наиболее маневренным. Такой вариант подходит для перемещения грузов на бугристой местности в узких проходах на грядках, между постройками, на дорожках. За счет небольшого веса одноколесные транспортные средства имеют компактные размеры, удобные ручки, небольшой вес – до 15 кг. Такую тележку проще разгружать – достаточно ее приподнять за ручки и наклонить в определенную сторону. К ее недостаткам относится неустойчивость, что требует постоянно поддерживать тележку в равновесном состоянии. Толкать нагруженную тачку сложнее, не редко ее колесо застревает в грунте.

Двухколесные садовые транспортные средства отличаются большей устойчивостью. Они легко перемещаются по участку, вес груза практически не ощущается. С помощью оси создается дополнительное ребро жесткости, что позволяет перемещать таким способом большее количество груза. Что касается маневренности, такой вариант в управлении сложнее.

Можно приобрести также трехколесную самоходную тележку, оснащенную аккумулятором. Использование такой современной техники позволит перевозить без особого труда груз весом до 150 кг. Ознакомиться с характеристиками такого уникального транспортного средства можно на сайте компании Ukrpoliv.

Садовые тележки могут иметь разную форму кузова:

прямоугольную;

трапециевидную;

с овальным дном.

По материалу изготовления эта продукция также бывает разной. Наиболее надежными вариантами считаются изделия, кузов которых сделан из оцинкованного металла, 5-10 мм стали, алюминия. Пластмассовый кузов будет значительно легче, но считается менее надежным.

Основное предназначение садовых тележек – выполнение различных транспортировочных работ в домашнем хозяйстве. Их используют для перевозки травы, компоста, урожая, другой легкой поклажи.

Во время выбора подходящего варианта стоит обратить внимание на следующие моменты:

вместительность;

грузоподъемность;

количество колес;

габариты;

удобные ручки с резиновыми (пластиковыми) окончаниями;

общая конструкция.

Позаботьтесь об удобстве и практичности перемещения различных тяжестей в пределах своего придомового участка. С использованием садовой тачки перевозка различных грузов будет комфортной и практичной.