Серьезное занятие многими видами спорта требует и особого подхода к организации питания. Одним из его компонентов являются протеиновые смеси. Как же их правильно выбрать?

Выбор протеина основывается на нескольких составляющих. В первую очередь это состав.

Когда стоит задача набрать в короткие сроки мышечную массу лучше всего подходит протеин купить здесь fitnutrition.ua на основе сыворотки. Его особенностью является то, что основные компоненты очень быстро усваиваются организмом (буквально в течение одного часа). В качестве минуса выступает достаточно высокая цена.

Поэтому среди продукции, представленной ныне на рынке, распространены комбинации из разных белков, которые отличаются разной скоростью усваивания организмом. Например, для казеина процесс медленный, поэтому его принимают обычно перед сном.

Вторым критерием является репутация производителей. Сейчас много компаний предлагают на рынке свою продукцию. Однако далеко не все образцы отличаются качеством. Поэтому рекомендуется перед приобретением почитать отзывы в интернете, посоветоваться с доктором или фитнес-тренером. К слову, у многих сложился стереотип о том, что зарубежные товары более качественные. Но сейчас можно найти протеин и отечественных производителей по приемлемой цене.

Многие обращают внимание на вкусовые характеристики. Ведь сейчас практически все протеиновые смеси имеют свой аромат, как правило фруктовый. И каждый может выбрать подходящий для себя.

Наконец, немаловажным фактором является цена. Если стоимость в прайсе низкая, то это может свидетельствовать о меньшей степени очистки самого протеина или недорогих белков растительного происхождения. Как следствие, это не лучшим образом отражается на итоговом эффекте. С другой стороны, часто приходится переплачивать только за бренд. Как бы там ни было, ценовой диапазон сегодня достаточно широк.

При приобретении протеина нужно также учесть состояние собственного здоровья. Ведь по некоторым болезням существуют противопоказания. Поэтому опять же стоит обратиться за советом к доктору и своему тренеру.