Выбор цветовых решений для кухни не менее важен, чем для жилых комнат. А возможно, и важнее – он определяет не только настроение, но и аппетит. Чтобы комната отвечала своему назначению, необходимо уделить особое внимание подбору цветов и оттенков.

О выборе цвета для кухонных стен можно подробнее узнать на https://etagijournal.ru/ps/cveta-kuhni/, но уделять внимание нужно и других элементам, а главное – цветовой палитре в целом.

Особенности выбора оттенков для кухни

При выборе цветов для кухни очень важно, чтобы все элементы смотрелись друг с другом гармонично. Стены, гарнитур, текстиль, детали интерьера – все это может быть выдержано в одной цветовой гамме или подобрано по принципу контраста, главное, чтобы все сочетания не конфликтовали друг с другом.

Для комнат, которые выходят на солнечную сторону, допустимо подбирать темные оттенки. Они сделают интерьер стильным и изысканным. А если естественное освещение в помещении не слишком часто, стоит уделить свое внимание более ярким, светлым и насыщенным оттенкам.

В просторных кухнях нежелательно использования холодных тонов. Они придают нежилым комнатам казенный вид. Лучше выбирать оттенки теплых и уютных цветов, которые сделают кухню более комфортной. Для кухни маленького размера допустима любой цветовая температура, но не стоит выбирать слишком мрачные оттенки – они визуально сделают тесное пространство еще теснее.

Если основной оттенок не слишком яркий, лучше побеспокоиться о украшениях интерьера и небольших аксессуарах. Количество их зависит от размера кухни. Для небольшой комнаты будет достаточно два-три аксессуара, для просторной – не больше семи.

Текстиль лучше выбирать не по контрасту, а по гармоничному дополнению. Если шторы и скатерти будут дополнять основной оттенок интерьера, комната будет более уютной и умиротворяющей. Слишком ярких оттенков лучше избегать – насыщенный апельсиновый, пурпурный, салатовый, малиновый или яркая бирюза могут стимулировать тревогу и помещать правильному пищеварению.

Удачные комбинации цветов

Среди самых лучший решений, проверенных временем и многими квартирами, для кухни можно выделить следующие:

Черная мебель с белыми стенами.

Красный и черный.

Кухня в сочетании синего и белого.

Два оттенка коричневого – темный и светлый.

Это лишь самые распространенные сочетания. Вы всегда можете подобрать свое, которое будет смотреться удачнее, отвечать вашим вкусам и особенностям квартиры..